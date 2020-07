– Vi må aldri glemme

Vesteraalens Avis

I regnet på Melbu møttes en samlet gjeng onsdag ettermiddag for å minnes ofrene etter 22. Juli. Det ble en intim markering med medlemmer fra AUF, ordfører i Hadsel og andre som stoppet innom minnesmerke for å hedre ofrene.

– Det er alltid trist å samles i den anledning her, men samtidig er det fint å hedre de vi mistet samt de skadde og etterlatte forteller, Victoria Høybakk.

Viktig å minnes

Selv om markering har gått digitalt flere steder på nasjonalt nivå, gikk den lokale samlingen som normalt. Julie Aspenes, leder for AUF Vesterålen forteller at de bruker å være en liten gjeng som samles på Melbu og mener det viktigste er å finne fellesskap og vite at flere står sammen.

Tredje vara for Vesterålen AUF Victoria Høybakk understreker viktigheten av å minnes de som har gått bort:

– Det er en stor del av vår historie og vi er nødt å snakke om det selv om det er ukomfortabelt, for vi kan rett og slett ikke risikere å glemme en av de største tragediene som har skjedd på norsk jord. Det har heller ikke vært det siste terrorangrepet utført av høyreekstremistiske krefter, det er bare å se til moskeen i Bærum og i New Zealand. Vi alle har en kamp å kjemp.

– Forferdelig å tenke på

Hadsel-ordfører Aina Nilsen deltok også på minnemarkeringen på Melbu med kransenedleggelse, og syns det er fint å samles for å minnes ofrene i fellesskap.

Miljø og klimaansvarlig i AUF Nordland, Marlene Nygaard var også til stede under markeringen, og forteller at hun tenker mye på verdiene ofrene kjempet for, og viktigheten av å hedre kameratene mange mistet for ni år siden.

– Det er helt forferdelig å tenke på det som skjedde den gangen, men når noe slikt først har skjer er vi som etterlatt nødt til å ta lærdom, hvis ikke så har de som døde for våre verdier blitt borte forgjeves og det kan ikke vi i AUF på samvittigheten vår.