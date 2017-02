Vesterålsrevyer til Lofoten

Til Jubelrevyen 2017 kommer de beste revylagene fra Lofoten, Vesterålen og Salten. Fra Vesterålen er det da altså Kleivarevyen fra Kleiva i Sortland og Fyr Laus fra Andenes som tar turen.

Årets utgave av Jubelrevyen er den tredje i rekken.

- Flere av revygruppene, «Fyr Laus» fra Andenes, Helsikes kvinnfolk og Vestvågøy Teaterlag, har hatt humoristisk suksess i hovedstaden, med forestillinger på kjente scener som Edderkoppen, Chat Noir og Det Norske Teatret. Nå er de klare for å ta publikum i Lofoten med storm, sier arrangøren i en pressemelding.

Det hele skal resultere i ei forestilling, der alle revylagene bidrar. I tillegg skal forestillingens beste revynummer kåres, og André Edvardsen fra Nordnorsk revyfestival er juryleder.

- Dette blir to innholdsrike timer man absolutt ikke bør gå glipp av. Med et stort spenn mellom ulike humoruttrykk, tendens til dans og ikke minst fantastisk musikk, ivaretatt av vårt eminente revyband under ledelse av Bent Windsrygg, blir dette en jubelkveld av de sjeldne, lokker arrangøren.