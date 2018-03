Alle partier enige om at det skal velges nytt styre i Hurtigrutens hus KF

New Articles

HADSEL: Gro-Marith Villadsen, gruppeleder for Arbeiderpartiet, gikk torsdag morgen på talerstolen for å melde at hennes parti ville at saken skulle behandles som en valgsak.

Hurtigrutens hus-saken til politisk behandling torsdag Rådmannen mener Gabrielsen har bestilt oppussing som var langt dyrere enn hva kommunestyret hadde bevilget Hurtigrutens hus KF hadde inntil 70.000 kroner til rådighet. Ifølge rådmannen har styremedlem Gabrielsen utført en bestilling med en anslått kostnadsramme på rundt 640.000 kroner.

Varaordfører Kurt Jenssen (Sp) utdypet:

– Vi legger frem forslag om å velge nytt styre i Hurtigrutens hus.

Jan Steffensen (MOS) uttrykte umiddelbar skepsis til utspillene.

– Dette kom brått på. Det er vanskelig å bare gjøre om til en valgsak. Med så grundig saksutredning og ting som kan diskuteres, sa han.

Anders Samuelsen (Frp) sa at hans parti trengte et gruppemøte før de kunne felle sin dom over forslaget.

Etter et langt gruppemøte returnerte Samuelsen til talerstolen.

– En samlet opposisjon støtter å behandle saken som en valgsak, sa han.

Dermed er det duket for at hele styret i Hurtigrutens hus KF velges på nytt.