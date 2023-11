– Dette har vært et av de mest etterspurte bookingene til oss de siste åra. Vi har prøvd å få det til i flere år, men i 2024 lykkes vi, forteller festivalsjef Stein Inge Pedersen fornøyd i en pressemelding.

Sjangermessig befinner bandet seg en plass mellom rock, pop og country. Bandet omtaler sjangeren selv som bygderock.

– Vi ser at denne sjangeren står sterkt. Bandet hadde i oktober konserter i Bodø og Tromsø og det var utsolgte hus. Det kommer garantert til å bli kjempestemning, sier Pedersen.

Den første billettkategorien er allerede revet vekk da festivalen startet forhåndssalget for en uke siden.

– Vi solgte over 150 billetter på under 5 minutter, da vi åpnet billettsalget, sier billettsjef for Fæsterålen, Synne Christin Larsen.

Festivalen gjorde også noe nytt i år,- de lot fansen som kjøpte billetter få komme med sine artistønsker.

– Det var spesielt gledelig å se at Rotlaus var blant de mest etterspurte. Selv om vi også fikk noen helt urealistiske forslag, ser vi ikke bort ifra at flere kan få ønskene sine oppfylt, sier Pedersen.