– Vi er selvfølgelig glade for at vi endelig kan dele denne nyheten, og ikke minst at den er positiv, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

I slutten av august neste år braker det altså løs med Fæsterålen nok en gang. Til tross for en tid med usikkerhet, har festivalsjefen store forventninger.

– Det har vært et vanskelig spørsmål om vi tør å satse videre. Som alle andre arrangører har vi kjent ekstra press på grunn av de økte utgiftene, og spesielt dette året. Likevel var årets Fæsterålen den beste gjennomføringen vi har hatt, og det har de frivillige og crewet rundt festivalen all æren for. Med det potensialet vi så i år, hadde det vært dumt om vi måtte gi opp nå.

Overveldende respons og samarbeidsvilje

Festivalgjengen uttalte tidlig at de ikke turte å love en ny Fæsterålen. Ifølge salgssjef Martin Trovaag, har responsen på dette vært overveldende:

– Flere har tatt kontakt for å snakke om hvordan vi kan samarbeide om neste års festival, så vi har allerede hatt mange spennende samtaler med næringslivet. Så gjenstår det bare å se hvor mange samarbeidspartnere som blir med å skape folkefest til slutt! Som vi har sagt før: jo flere samarbeidspartnere, jo større artister, og større opplevelser kan vi gi til vesterålsfolket.

De første billettene slippes allerede til helgen, og det gjøres før første artist blir annonsert. Dette er ikke helt uten grunn:

– Vi er utrolig heldig som har et dedikert publikum som dukker opp hvert eneste år, uten unntak. De kommer på Fæsterålen først og fremst fordi de elsker stemninga, ikke nødvendigvis på grunn av artistene. Det er til disse folka vi legger ut et begrenset antall billetter til, før vi avslører hvem som står på scena, avslutter Trovaag.

Festivalen offentliggjør de første artistene i løpet av desember.