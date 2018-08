– Folkemøte tydelig mot oppdrett utafor Holand

Meninger

Et imponerende antall på rundt 60 oppmøtte på folkemøte om et mulig oppdrettsanlegg utafor Holand, ga tydelig signal om at anlegget ikke var ønska. Formannskapspolitikere + SV var invitert og det var kun politikere fra AP (ordfører), SV og Rødt som lot høre fra seg. Vi politikere fikk klare tilbakemeldinger om at vi ikke har gjort jobben ved at bygda ikke hadde blir godt nok orientert om det avsatte oppdrettsarealet i forkant av arealplanvedtaket fra november 2017. Det er nok noe vi som politikere må å ta med oss i framtidige planprosesser og søke å rette opp i denne saka. Det er likevel sånn at disse planene har vært til offentlig høring 2 ganger og det har vært folkemøter om planforslagene, også i denne bygda, men forslaget om oppdrettslokalitet utafor Holand ble ikke spesielt tatt fram. Her er det nødvendig å lære mer om hvordan inkludere befolkninga i forslag som angår dem direkte.

Fiskarlaget i Nordland ga tommel opp til oppdrettsanlegg ved Holand: – Vi har ikke vært klar over at området brukes til fiske Nordland fylkes fiskarlag har i en uttalelse til Sortland kommune konkludert med at det ikke er fiskerinteresser i området på Holand, der Eidsfjord sjøfarm planlegger nytt oppdrettsanlegg. De fikk ingen tilbakemelding fra fiskarlaget i Sortland, ifølge fylkeslederen.

Har sendt inn søknad: Eidsfjord vil ha nytt oppdrettsanlegg på Holand Eidsfjord sjøfarm har søkt om å opprette en ny havbrukslokasjon på Holand i Sortland. Sortland videregående avdeling Kleiva søker om samlokasjon.

Mange saklige argumenter mot oppdrettslokaliteten

I debatten kom det fram en rekke opplysninger og synspunkter både generelt om oppdrett og spesielt om den omsøkte lokaliteten. Blant annet ble det klart at området både brukes av profesjonelle fiskere, det ble antyda at dette og nærliggende områder er oppvekstområde for fisk og at det drives fritids- og mataukfiske her. Det er tydelig at det å kun kontakte Fiskarlaget som høringsinstans når det gjelder fiskeriaktivitet, ikke på noen måte er tilstrekkelig. Det kom også fram at det er registrert lakseyngel i Riseelva som har sitt utløp like i nærheten. Det betyr at et oppdrettsanlegg både vil kunne skade villfisken gjennom luseoppblomstring og ved eventuell rømning. Andre tok opp problematikk med støy og hvilket visuelt inntrykk et oppdrettsanlegg vil medføre i tillegg til utslipp av avføring og påvirkning på miljøet. At det var representant fra oppdrettsselskapet som søker om tillatelsen tilstede, ga respekt og la fram opplysninger om planene som ligger i søknaden.

Folkemøtes holdning til planene, prosessen fram til arealplanvedtaket, opplysninger som kom fram og de manglende generelle begrensninger for oppdrett, gjør at Rødt er imot at den avsatte lokaliteten tas i bruk. I tillegg er det nyss satt i gang arbeidet med en regional kystsoneplan og den lokaliteten utafor Holand ligger like mot grensen til Hadsel. Bare det skulle tilsi i det minste en avventende holdning til å innvilge søknaden.

Det er mulig å stoppe prosessen

Denne saka er så alvorlig at vi mener den må opp i formannskapet. Et høringssvar herfra til fylkeskommunen må etter Rødts mening inneholde at kommunens syn, er at det ikke skal åpnes for oppdrett her. Etter uttalelser i møtet er det vanskelig å tolke ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) og SVs ene representant i kommunestyret, Oddmund Enoksen, på annen måte enn at de verken vil kreve reguleringsplan for områder eller at det ligger an til å støtte at kommunen ikke ønsker oppdrett ved Holand. Men standpunkt kan forhåpentligvis endres etter en litt oppheta debatt? Et signal fra kommunen om å ikke ta i bruk lokaliteten, vil kunne påvirke fylkeskommunen sterkt nok til å stoppe prosessen.