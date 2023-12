Ordfører i Sortland Grete Ellingsen (H) svarer på Willy Vestå sitt innlegg.

Viser til leserinnlegg fra Willy Vestå om mulighetene man har i en kommune til å innføre åremålsstillinger. Bakgrunnen er et vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2024. I vedtaket fremgår at ved fremtidige ansettelser av kommunedirektør og kommunalsjefer skal stillingene lyses ut på åremål på minimum seks år.

I forkant av dette ble følgende juridiske vurderinger innhentet fra KS advokatene; Både kommuneloven og arbeidsmiljøloven har bestemmelser om åremål.

I en kommune vil Kommunelovens spesielle regulering gå foran arbeidsmiljølovens generelle regulering. Kommunen kan forholde seg til kommunelovens

§ 13-2 om Åremål og ombud

«Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at ledende administrative stillinger skal være åremålsstillinger. Det samme gjelder for ombud. Åremålsperioden skal være på minst seks år.»

I prinsippet kan nok kommunestyret vedta at alle fremtidige lederstillinger skal være på åremål. Men det vil være viktig å definere hvilke stillinger man mener faller inn under lovens ordlyd. I forarbeidene til den gamle kommuneloven står, som er antatt fortsatt retningsgivende for vurderingen (bestemmelsen ble videreført uendret i den nye kommuneloven):

«Hovedkomiteen for lokalforvaltningen foreslår i NOU 1988:38 at åremålsstillinger begrenses til å gjelde administrasjonssjef, etatsjefer og andre overordnede stillinger. Utvalget er i utgangspunktet enig i dette. Det er åpenbart at behovet er størst for denne type stillinger. Det bør derfor lovfestes at åremålsansettelse bare kan skje i stillinger som er tillagt et kvalifisert lederansvar og på høyt nivå. Kommunene/fylkeskommunene bør ellers selv – innenfor lovens rammer – kunne fastsette hvilke stillinger som skal besettes på åremål, og de nærmere ansettelsesvilkår for slike stillinger.»

Stillingen som kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland er i tråd med dette utlyst som ei åremålsstilling for seks år. Vedtaket gjelder kun kommunaldirektør og kommunalsjefer som er kommunens øverste ledere, og vil kun gjelde for fremtidige ansettelser.