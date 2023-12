Det er vel slik det skal være i en eventyrkommune.

Gang og sykkelvei Asterset - Eidet i Bø. Et eventyr…

Nå er det snart 30 år siden jeg først hørte om gang og sykkelveien på strekningen Asterset - Eidet i Bø.

I like mange år er det stadig kommet unnskyldinger om hvorfor prosjektet IKKE blir realisert.

Hvis Bø kommune virkelig VILLE ha etablert gang og sykkelveien så hadde kommunen sørget for å denne bygd for mange år siden!

Anbudsrunden var like rundt hjørnet.

I juni 2021 kom det en gladmelding fra ordfører Sture Pedersen: De første massene til gang og sykkelveien var ankommet! Overskuddsmassene fra utbedring av Bøtunnelen skulle nå brukes til gang og sykkelvei og anbudsrunden var like rundt hjørnet.

Av erfaring tar man gladmeldinger fra den kanten med en klype salt. Håp om gang og sykkelvei er det lenge siden jeg mistet.

Nå ligger massene ved krysset til Møkland / Utskår (se bilde) Her skal det ikke bygges gang og sykkelvei.

Siste gladmelding fra samme ordfører var våren 2023. Nå var alt klart og prosjektet skulle ut på anbud og oppstart var nært forestående (atter en gang).

Det er også den mest trafikkerte veistrekningen i Bø.

Jeg registrerer nå at kommunedirektøren sier at dette prosjektet blir "skjøvet på". Anbudsrunden er nok en gang kansellert grunnet problemer med grunnavståelser og ulikheter byggetid.

Har kommunen hørt om ekspropriasjon ?

Etterhvert som årene går er det jo litt artig å vente på hva neste unnskyldning vil bli...

Dette er ikke synd, trist og leit lenger. Nå er dette blitt komisk og flaut. Hvis ikke de ansvarlige er klar over det kan jeg opplyse om at dette er en skolevei ( ja, vi har unger her også).

Det er også den mest trafikkerte veistrekningen i Bø. Her passerer all trafikk til og fra Sortland samt all tungtrafikk til og fra knuseverket i Kobbvågen.

Men det er vel slik det skal være i en eventyrkommune som også har tittelen "trafikksikker kommune"

Jeg synes de ansvarlige burde "få ut fingeren" og få på plass gang og sykkelveien før noen blir drept i trafikken!