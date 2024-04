14. desember-23 behandla Sortland kommunestyre ei budsjettregulering.

Dette skulle tilpasse den økonomiske situasjon i drift og investering i forhold til vedtatt budsjett for året. Her var det innsparinger på noen områder og krav om ekstrabevilgninger til andre formål. Formannskapets innstilling som var tilgjengelig for kommunestyret, var å støtte opp om kommunedirektørens vurderinger.

Men samme dag eller etter at kommunestyrets møte var starta, ble det lagt fram et omfattende endringsforslag fra H/Frp. Dette forslaget som de visste ville få flertall, hadde en rekke detaljerte innspill som det var umulig for oss andre representanter å sette seg inn i der og da.

Det viktigste var at i ettertid er det liten tvil om at det førte til at kommunen dreiv ulovlig ut fra hva som ble vedtatt. Det enkleste å vurdere dette ut fra, er eksemplet med manglende bevilgning til prosjektet med ny vannledning fra Lilandsvatnet. I budsjettreguleringa var det meldt at det var behov for å bevilge 9 millioner ekstra dersom prosjektet skulle fortsette. Men i det famøse vedtaket står det blant annet følgende:

«For budsjettreguleringen gjelder dette følgende prosjekter som ikke vedtas før slik rapportering og redegjørelse er mottatt.

• Vanninntak Lilandsvatnet…..» (også en rekke andre prosjekter - min kommentar)

Det krevdes altså en detaljert rapportering og redegjørelse FØR det kunne bevilges de 9 millionene som trengtes for videreføring av prosjektet. Disse dokumentene ble sjølsagt ikke lagt fram i kommunestyrets møte. Dermed var det ingen annen utvei enn at saka måtte opp i kommunestyret på nytt etter min mening. Det har ikke skjedd ennå i april -24, men prosjektet i Lilandsvatnet fortsatte i praksis uten bevilgning!

Min vurdering er at denne framgangsmåten bryter med kommunelovens bestemmelser om at det er kommunestyret som kan bevilge og gjøre vedtak i slike budsjettsaker.

Det andre er at det altfor ofte skjer at særlig Høyre kommer med omfattende nye forslag så kort tid før vedtak at det i praksis er mulig å få dette debattert før avstemning. Forholdet er desto mer alvorlig når Høyre har full kontroll på flertallet og får gjennom i all hovedsak alle sine forslag.

Hva som er motiver for framgangsmåten, er ikke tema her. Konsekvensene er uansett at en slik praksis fratar andre politikere/partier akseptabel mulighet til å diskutere forslag og eventuelt komme med motforslag. Det er for øvrig sjølsagt heilt innafor å fremme endrings- og alternative forslag når det i møte kommer fram nye opplysninger, representantene endrer mening underveis eller forhandlinger i møte gir ny forståelse.

Det kan bemerkes at de som likevel ikke lot seg bli medskyldige i H/Frp-vedtaket 14.desember, var Rødt, AP og Venstre – 7 av kommunestyrets 27 medlemmer.

Hilsen Christoffer Ellingsen, gruppeleder Rødt Sortland