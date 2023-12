– Jeg vil minne forsamlingen om at de endringene vi gjør er én prosent av budsjettet, sa Høyres Beate Bø Nilsen.

Da hun la frem budsjettforslaget fra Høyre og Frp hadde allerede en rekke opposisjonspolitikere vært på talerstolen og kritisert innholdet.

Hovedpunktene i det nylig vedtatte budsjettet er fremskynding av Flerbrukshallen, modulbygg på Sortland barneskole, fjernet prosjektering av ny barneskole, sammenkobling av Bjørklundveien og Vesterveien, oppdemming av Storvatnet og påkobling av Evatnet innen 2025.

Innsparingene skal skje blant annet gjennom flate kutt i kommuneadministrasjonen, avslutning av utviklingen av næringsområde N01 og gang- og sykkelvei Markveien, kutt i planene om å bygge tilrettelagte boliger for rus- og psykiatrilidelser og stopp i rehabiliteringen av rådhuset.

Samtidig legges flere nye prosjekter på driftsrammen til kommunalavdelinger som vil måtte kutte i driftsutgiftene.

Skyver på finansiering

I det nylig vedtatte investeringsbudsjettet for Sortland kommune skal kommunen bruke 293,7 millioner kroner mer i 2025, men 264,8 millioner kroner mindre i 2027, i forhold til hva kommunedirektøren har foreslått.

Kommunedirektørens forslag til totalt budsjett for 2024 var på 1,25 milliarder kroner.

Årsaken til de store pengeforflytningene er i hovedsak knyttet til fremskyndelse av realiseringen av flerbrukshallen, og sammenkobling av Bjørklundveien - Vesterveien.

Det skal også spares 10,9 millioner i investeringer neste år.

Fremskyndelsen av prosjekter skal finansieres med lån, og av flate kutt i kommuneadministrasjonen.

– Endringene er én prosent

Høyres Beate Bø Nilsen la frem Høyre og Frp sitt budsjettforslag som ble vedtatt i torsdagens kommunestyremøte. Foto: Ole-Kristian Anfinsen

– Vi bygger på de rammene som er der, sa Beate Bø Nilsen, og viste til kommunedirektørens budsjettforslag.

– Men de endringene vi gjør er én prosent. Fordi vi ønsker å dreie politikken mer borgerlig.

– Det har vi signalisert i valgkampen veldig sterkt. Vi har sittet to måneder, og vi har fått begynt å jobbe veldig mye.

Kritisk opposisjon

Opposisjonen var sterkt kritiske til Høyre og Frp sitt budsjettforslag. Flere partier hadde allerede før torsdagens debatt gått ut med krass kritikk av det de mente er manglende prioriteringer og dype kutt.

Vedtok tre forslag

Foto: Ole-Kristian Anfinsen

14 forslag ble votert over da kommunestyret i Sortland forrige torsdag vedtok nytt budsjett for Sortland kommune. Tre av forslagene ble vedtatt.

Det var Høyre og Frp, som med stemmene kun fra egne rekker, som ventet fikk vedtatt sitt budsjettforslag. Et endringsforslag fra ordfører Grete Ellingsen om renovasjon og et fellesforslag fra Høyre, Frp og Senterpartiet om revisjon av kommunens arealplan ble også vedtatt som en del av det nye budsjettet.

Alle opposisjonens budsjettforslag og tilleggsforslag falt.

Budsjettinnstillingen fra formannskapet ble også enstemmig nedstemt.

Da det endelige og helhetlige budsjettet skulle stemmes over, med de tre vedtakene samlet, stemte alle partier utenom Rødt og SV for.

– Bygger på en del forutsetninger

– Vårt budsjett bygger på en del forutsetninger, sa Beate Bø Nilsen.

– Vi ønsker å redusere utenforskap. Vi ønsker å sikre de som har minst. Vi ønsker et trygt og varmt og inkluderende Sortland.

– Det er bedre å bygge opp barn enn å reparere voksne. Vi ønsker å styrke frivilligheten.

– Vi skal si ja. Vi skal i mye større grad si ja. Vi synes det er viktig å bruke lokaldemokratiet til å skape gode og trygge rammer for alle som bor i Sortland og som alle som ønsker å utvikle Sortland videre.

Bø Nilsen slo fast at Høyre også ønsker å styrke regionalt samarbeid i Vesterålen, og la til:

– Så er vi så heldig at ordføreren er leder av det regionale samarbeidet og dermed får vi en rolle i det.

Flerbrukshall i 2025

Foreløpig konsepttegning for den nye flerbrukshallen på Sortland. Foto: Sortland kommune

«Ny flerbrukshall flyttes frem i tid i investeringsbudsjettet slik at den kan realiseres i 2025», heter det i det vedtatte budsjettet som ble foreslått av Høyre og Fremskrittspartiet.

I kommunedirektørens forslag til budsjett var det satt av 254 millioner kroner i økonomiplanen de neste fire årene til ny flerbrukshall. Men 238 av disse millionene lå ikke inne før i 2027.

Posisjonen har i forhold til dette fremskyndet hallbyggingen med to år.

Da saken om å be kommunedirektøren fremskynde prosessen med flerbrukshallen ble tatt opp tidligere i kommunestyremøtet samme dag, var det bred enighet blant samtlige av partiene om dette.

De eneste som stemte mot, var SV.

Modulbygg til 17 millioner

Illustrasjon av hvordan modulbygget kan bli utseende. Foto: Øksnes Entreprenør/Sortland kommune

I sitt vedtatte budsjett setter Høyre og Fremskrittspartiet av 17 millioner kroner i 2024 til modulbygg ved Sortland barneskole.

Som Beate Bø Nilsen slo fast, skal dette romme kontorarbeidsplasser for lærerne ved skolen. Det er også i henhold til forslaget fra administrasjonen, påpekte Bø Nilsen.

Fjernet nyskole

Sortland barneskole skal renoveres, men det vil ta tid før det blir aktuelt å bygge nytt. Foto: Ole-Kristian Anfinsen

Det settes også av to millioner årlig i 2024, 2025, 2026, og 2027 til renovering av Sortland barneskole.

Seks av disse åtte millionene følger kommunedirektørens budsjettforslag.

De to millionene satt av til renovering i 2027 hentes fra posten «Sortland barneskole NY» i kommunedirektørens budsjettforslag, forklarte Bø Nilsen.

Disse to millionene var opprinnelig satt av til prosjektering for byggingen av en ny barneskole.

Dette er nå fjernet fra økonomiplanen for de neste fire årene til fordel for to millioner kroner mer til renovering.

I budsjettet bes administrasjonen snarest legge frem en gjennomføringsplan for renoveringsarbeidene.

Det bes også om en utredning av heis for bygg B, som også skal inneholde en totalvurdering av universell utforming.

Fremskynder veisammenkobling

Det nye budsjettet flytter frem 1 million kroner til prosjektering av sammenkobling Bjørklundveien - Vesterveien til 2024, og 28,5 millioner til realisering flyttes frem fra 2027 til 2025 i forhold til hva kommunedirektøren hadde foreslått.

Budsjettet legger føringer om at det bør utarbeides et felles anbud for krysset mellom Bjørklundveien og Vesterålsgata og sammenkoblingen mellom Bjørklundsveien og Vesterveien.

Prosjektering og gjennomføring av anbud skal gjøres i 2024, mens gjennomføringen skal skje i 2025–2026.

Demmer opp Storvatnet i 2025

Storvatnet. Foto: Ole-Kristian Anfinsen

I budsjettet settes det av to millioner kroner neste år til prosjektering av dam ved Storvatnet.

Gjennomføringen skal skje senest i 2025, står det i budsjettet, og investeringen er tilgodesett med 20 millioner kroner det året.

Kobler på Evannet og stanser revisjon av vannplanen

I samme prosjekt skal det også etableres vannledning til Evatnet, som kan påkobles ved behov.

Samtidig setter det nye budsjettet stopp for revisjon av hovedplan vann.

Fremskynder uskifting av avløpsledninger

I det nye budsjettet er det vedtatt at 1.500 meter av avløpsnettet skal skiftes ut, mot 1.000 meter i kommunedirektørens foreslåtte budsjett.

Det innebærer at utgiften øker fra å koste 6,3 millioner kroner per år til å koste 9,3 millioner kroner per år fra 2025–2027.

Budsjettet fremskynder også renseanlegg og ny utslippsledning i Sortland Sentrum slik at det settes 7,65 millioner kroner i 2025 og 14,15 millioner kroner i 2026.

Budsjettet slår fast at ingen utbyggingsprosjekter i Sortland skal settes på vent på grunn av manglende kommunal infrastruktur på avløp og renseanlegg.

Flytter nesten 300 millioner kroner

Nedenfor er det vedtatte investeringsbudsjettet slik det er endret i forhold til kommunedirektørens forslag.

Alle tall er i 1.000 kroner.

Investering 2024 2025 2026 2027 Bil- /maskinpark - Eiendom Park 0 -600 0 0 Biler - Hjemmetjenesten -4 800 -1200 Bil - Eiendomsdrift 0 0 0 -400 VA Kommunalteknisk arbeidsbiler -600 -600 0 0 Bygg - lokasjon utetjenesten -4 000 0 0 -1 000 Rådhuset - rehabilitering -2 500 -2 500 -2 500 0 Hall i Lamarka 2 000 248 000 -10 000 -238 000 Vann - damanlegg Storvannet 2 000 20 000 0 0 Avløp renseanlegg Blåheiveien, slamavskiller 0 0 -4 400 0 Separering avløpsledning sentrum 3 100 3 100 3 100 Nytt renseanlegg og avløp, sentrum 7 065 14 150 Vei - Markveien, nordre del med G/S -5 000 0 0 0 Bjørklundv - Vesterv sammenkobling 1 000 28 500 0 -28 500 Vestmarka næringsområde - nyetabl felt nord -16 500 0 0 0 Aggregat- Rådhus II (Ventilasjonsaggregat) -1 500 0 0 0 Hardbruks hus 0 -3 000 0 0 Sortland Barneskole NY -2000 Sortland Barneskole - Renovering (Ny post) 2 000 2000 2000 2000 Modulbygg Sortland barneskole (NY post) 17 000 0 0 0 SUM ENDRING PR ÅR -10 900 293 700 2 350 -264 800 SUM ENDRING TOTAL OVER 4-ÅRS PERIODEN 20 350

I tillegg bevilges det 400.000 kroner til utbedring av bygdehus i 2024 og 2025, som skal dekkes av midler fra disposisjonsfondet.

Kommunedirektørens opprinnelige forslag, som det vedtatte budsjettet tar utgangspunkt i, kan også leses på Sortland kommunes hjemmesider her.

Slik skal det spares inn: Strammer inn i valgåret

Ved å flytte frem investeringene i hall og Bjørklundveien, legger det nye budsjettet opp til et merforbruk til investering på cirka 294 millioner kroner i 2025.

Dette skal delvis dekkes inn ved at investeringene planlegges kraftig redusert i valgåret 2027.

I mellomtiden vil kommunen måtte finansiere fremskyndingen av investeringer blant annet med lån.

I budsjettet anslås de økte kostnadene til renter og avdrag i 2026 og 2027 til 18–20 millioner kroner hvert av årene 2026 og 2027.

Reduserer driftsrammene

Inndekningen av de anslagsvis 18–20 millionene i rente- og avdragskostnader skal kommunen dekke inn gjennom et flatt kutt i driftsrammene for 2026 og 2027.

«Kommunedirektøren må allerede nå starte arbeidet med tilpasning av driften i forhold til dette», heter det i det vedtatte budsjettet.

Avslutter utvikling av næringsområde N01

Vestmarka næringsområde nord (N01) kuttes. Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen / Arkiv

Det nye budsjettet fjerner 16,5 millioner kroner som kommunedirektøren hadde foreslått satt av til tomteerverv i Næringsområde N01.

Dermed settes arbeidet med å realisere dette næringsområdet, som kommunen har brukt mange år på og støtt på stadige hindringer, i bero.

Hovedutfordringen for utviklingen av Vestmarka næringsområde har vært vern av myr og statsforvalterens innvendinger mot kommunens planer.

Dropper gang- og sykkelvei i Markveien

Markveien. Foto: Ole-Kristian Anfinsen

Det nye budsjettet fjerner fem millioner som kommunedirektøren ville bruke i 2024 på å bygge gang- og sykkelvei i Markveiens nordre del.

I tillegg fjernes 4,4 millioner kroner som skulle brukes i 2026 på avløp i Blåheiveien.

Begge deler settes i sammenheng med med avviklingen av Næringsområde N01.

Stanser rehabilitering av rådhuset

Rådhuset på Sortland trenger rehabilitering. Foto: Ulrik Haug / Arkiv

Det nye budsjettet fjerner 2,5 millioner kroner, som var foreslått satt av til renovering av rådhuset årlig de neste tre årene.

Likeledes fjernes 1,5 millioner fra neste års budsjett til nytt ventilasjonsaggregat på rådhuset.

Kommunedirektøren skriver i sitt budsjettforslag at arbeidet som pågår i Rådhus I er avgjørende for en videre funksjonell drift og at de tekniske anleggene er over 60 år gamle slik at utskifting, utvikling og ENØK-tiltak har vært viktig og nødvendig.

Videre fjerner budsjettet 4 millioner kroner i 2024 og 1 million kroner som i 2027 var foreslått brukt på nytt bygg til kommunens uteseksjon.

Dropper tilrettelagte boliger

Det nye budsjettet kutter administrasjonens planer om å bruke 3 millioner kroner i 2025 på å bygge såkalte hardbruks-hus. Det er tilrettelagte boliger til personer med tunge rus- og psykiatrilidelser.

Helse- og omsorg har meldt om behov for fire slike bygg, og kommunedirektøren hadde satt av tre millioner kroner til å bygge det første av disse.

Fjerner kjøp av kommunale biler

Foto: Ingrid Larsen

I det vedtatte budsjettet fjernes 4,8 og 1,2 millioner kroner som var satt av i 2024 og 2025 til kjøp av nye biler til kommunens hjemmetjeneste.

For andre kommunale avdelinger fjernes det 600.000 kroner i 2023, 2024 og 2025, og 400.000 kroner i 2027.

Administrasjonen bes i stedet om å utrede muligheten for å lease hele bilparken til kommunen.

Utsetter ja til 200 flyktninger

Budsjettet setter vedtak om mottak av 200 flyktninger på vent, inntil kommunedirektøren har lagt frem en sak for formannskapet med vurdering av kommunens kapasitet med hensyn til tilgjengelighet av utleieboliger, og leiepriser i markedet.

Legger ut Skytterhaugen for salg

Skytterhaugen på Sortland. Foto: Rune Nybrott Hals

Ifølge budsjettvedtaket skal hele eller deler av Skytterhaugen legges ut for salg.

Utbyggere skal inviteres til en konkurranse som skal ivareta Sortland kommunes målsetninger.

Andre utgifter: Minstefradrag fra eiendomsskatt

I kommunedirektørens forslag til budsjett var minstefradraget for eiendomsskatt fjernet ved å sette det til null.

Posisjonen har gjeninnført fradraget, som er satt til 200.000 kroner. Inndekningen av dette skal skje gjennom flate kutt i rammene, heter det.

Videre fremgår det av budsjettvedtaket at det skal arbeides for å redusere eiendomsskatten fra 2025–2027.

Omorganiserer teknisk

Av budsjettvedtaket fremgår det at Plan, byggesak, geodata og naturforvaltning skal etableres som en egen avdeling i kommuneadministrasjonen. Denne skal ha egen kommunalsjef.

Den gjenstående delen av avdeling «Teknisk» vil da bestå av kommunalteknikk, utbygging og eiendom.

Det er etter at budsjettet også slår fast at «Samfunnsutvikling» skal legges inn under kommunedirektøren, sammen med næring.

– Vi har signalisert at enheten samfunnsutvikling flyttes fra teknisk til staben til kommunedirektøren sammen med næring. For å sikre nærheten til øverste administrative og politiske ledelse, sa Beate Bø Nilsen.

Oppretter «Ungdomsfond»

Et fond med formål å redusere utenforskap ved å støtte etableringer og ikke-kommersielle aktiviteter for barn og ungdom skal opprettes.

1.580.000 kroner hentes fra fondet «Næringsfond 2011-2012».

«Eksempler på tiltak som kan be om støtte kan være mekkeklubb, snekkerklubb eller motorsportbane.»

Øker tilskuddet til Kulturfabrikken

Det nye budsjettet øker rammen til Kulturfabrikken med 1.120.000 kroner. Også dette skal dekkes inn gjennom flate kutt i kommuneadministrasjonen.

Pengene skal blant annet gå til gjenåpning av åpen hall (100.000 kroner), dirigentressurs for demeskoret (70.000 kroner), lærlingeplass i medieteknikk (150.000 kroner), og samarbeidsavtale med Gerdas Hus (200.000 kroner).

Endringer i driftsbudsjett

I budsjettet slås det fast at kommunedirektøren bør vurdere styrking av staben på samfunnsutvikling og næring, men at dette skal skje innenfor de rammene som foreligger.

Det settes av 1 million til å styrke frivilligheten. Pengene dekkes av driftsrammen til helse og omsorg, eller der kommunedirektøren mener det bør ligge, heter det i budsjettvedtaket.

Gjeninnføres ordning med mat til hjemmeboende eldre, uføre og med nedsatt funksjonsevne. Distribusjon legges det opp til at skal skje gjennom samarbeid med Frivillighetssentralen, mens kostnaden legges på driftsbudsjettet til Helse og omsorg.

Avdeling Oppvekst skal innenfor sine driftsrammer øke tilskuddet til PPD for å matche et økende behov fra skoler og barnehager.

Tilskuddet til Blåbyhallen, Sortland Idretts og Fritidspark, indeksreguleres. Pengene hentes fra driftsrammen.

Budsjettet sier også at ordningen med gratis halleie i Blåbyhallen forutsettes videreført innenfor rammen.

Kommunen instrueres om å se på muligheten for et samarbeid med Sortland Arbeidssenter AS og Gaia Vesterålen om et prosjekt for arbeidstrening og mot ungt utenforskap. En eventuell avtale anslås å koste cirka 1.200.000 kroner og skal dekkes over driftsrammen til NAV Sortland.

Utredninger og planer

I det vedtatte budsjettet legges føringer om en rekke utredninger, rapporter, planer og vurderinger som administrasjonen bes gjennomføre.

Blant disse er: