Handlingsregel for driftsresultat

Nye handlingsregel og måltall for bærekraftig utvikling i planperioden fra og med 2025 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter settes lik anbefaling fra TBU Måltallet innarbeides i økonomireglementet Inntekter fra vindkraft, havbruk, grunnrenteskatt og konsesjoner (vann)

Disse inntektene settes av på eget fond som øremerkes nærings og samfunnsutvikling. Inntektene fra havbruksfond, vindkraft eller vannfall skal også holdes utenom netto driftsresultat for å skape et mest mulig korrekt bilde av driften.

Plan for tilpasning av driften

Kommunedirektørens uttrykte i budsjettforslag for 2023 bekymring for ubalanse i driften; «En del av investeringene vil først påvirke kommunens driftsbudsjett de tre siste årene i planperioden, men også i neste økonomiplanperiode. Det er imidlertid nødvendig allerede nå å starte arbeidet med å gjøre tilpasninger i driften for å møte økte rente-, avdrags- og driftsutgifter. Det er utarbeidet et grunnlag for et videre arbeid med mål om å redusere årlige driftsutgifter. Arbeidet vil fortsette i 2023 og vil involvere kommunestyret, ledere, ansattes representanter og innbyggere for å finne de riktige tiltakene for en bærekraftig utvikling.»

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge dette opp i 2024. Det skal ikke legges inn budsjettvirkning av våre forslag om anbefalt TBU eller disponering av inntekter fra vindkraft, havbruk, grunnrenteskatt etc. verken for 2024 eller for de andre årene i økonomiplanperioden.

Budsjettvedtakene forutsettes drøftet i gjennomgang av drift som skal skje i 2024. TBUs anbefaling skal ligge som målsetning om å gjelde fra og med 2025.