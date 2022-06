Vi blir oppfordra til å bruke kollektiv transport,

for å være miljøbevisst og kunne reise trygt og fort.

Men her har vi verken tog eller trikk,

og går det en buss er den ofte «ikke i trafikk».

Nå må dere som sitter på kontorene og endrer på bussruter som har fungert, begynne å tenke på passasjerene før dere handler. Jeg, og flere med meg, kan fortelle hvordan situasjonen er her jeg bor på Andøa i Nordland fylke.

I hele regionen, Lofoten og Vesterålen, har dere lagt ned bussruter som folk flest kunne bruke.

Jeg har familie sør i landet. Skal jeg reise til dem må jeg i nåværende situasjon ta en buss som går fra Andenes klokka 06.15 og som ankommer Sortland klokka 09.00. Så skal jeg videre med buss til Fauske. Den går ikke fra Sortland før klokka 15.45.

Etter gammel regnemåte ser dere at jeg allerede før jeg forlater Sortland har vært på reisefot i over ni timer. Ville dere hatt det slik? Dette er på grunn av at dere har lagt ned ruten jeg benyttet meg av tidligere, nemlig bussen fra Andenes klokka 12.30.

Det er sendt mange klager på dette både fra bussjåfører og fra andre. Dere tar ikke dette til følge og det går ut over passasjerene, og da spesielt de eldre og andre som ikke kjører bil. Er dere for store til å innrømme at dere har feilet? Det må vel være mulig å endre dette. Det er ingen skam å snu til fordel for gruppen kollektivtransporten er ment for, nemlig passasjerene.

Betalingsmåtene på kollektiv transport er også blitt en utfordring. Jeg er over åtti år, og mange eldre forstår ikke alt på telefonen. Med deres ordning må jeg betale mer hvis jeg ikke bruker en app. Dette er noe jeg ikke mestrer, og syns derfor forslaget er temmelig urettferdig. Betalinga bør være lik for alle uansett betalingsmåte.

Mange eldre benytter seg av kollektivtransport, men skal denne gruppen fortsatt kunne være passasjerer må tjenesten tilpasses oss brukere. Så nå håper jeg dere kan bruke sunn fornuft og lytte til passasjerene!

Med vennlig, men litt fortvilt, hilsen fra Torbjørg Skagen, Dverberg