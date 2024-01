Rødt er kritisert for å ha fremma budsjettforslag for Sortland som er «skremmende, useriøst og uansvarlig». Kritikken går på at Rødt har lagt til grunn at Sortland kommune kan forvente å få mer fra regjeringa gjennom skatteinngang og rammetilskudd enn det kommunedirektøren har beregnet. For øvrig får kommunene generelt alt for lite tilbakeføring fra den søkkrike staten til de oppgavene de er pålagt.

Totalt ligger disse tilbakeføringene til Sortland kommune på rundt 700 mill. de siste årene og vårt forslag var å øke dette med henholdsvis 6 mill. i 2024 og 5 mill. de påfølgende 3 årene – altså ca 0.7 % mer enn kommunedirektørens anslag! Men ingen kan drive skoler og forebyggende ungdomsarbeid med prosenter. Derfor er viktigste argument for vårt påslag på budsjettet, at det i alle de 10 årene vi har sjekka opp, fra 2014 til og med 2023, har regnskapet vist at ramme- og skatteinntektene har vært større enn kommunedirektørens anslag i budsjettforslaget. I snitt har resultatet vært mer enn 15 mill. pr. år over budsjettert. Rødt mener derfor at vårt forslag om gjennomsnittlig årlig økning på litt over 5 mill. i økonomiplanperioden, er godt innafor sannsynlig resultat.

Om noen fortsatt mener dette er både «skremmende, useriøst og uansvarlig» tar vi dette med stor ro. En slik risiko tar vi gjerne når det gjelder å styrke helt nødvendige tilbud til barn og unge i Sortland. Utviklinga viser at vi er helt nødt til å ta på alvor utfordringer med rus, psykisk helse, utenforskap, mobbing og frafall i skole.

Det er ikke gratis å forebygge – men det er mye dyrere å la være!

Beregninger for Sortland kommune sin økonomi de siste ti år viser at vi HAR råd til å bruke 0,7% mer blant annet for å ruste våre barn og ungdom for ei bedre fremtid. Vi mener det er mer uansvarlig å ikke gjøre det.

Kanskje kritikerne heller burde se på sitt eget budsjettforslag som mangler egne tiltak mot denne utviklinga?