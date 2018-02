Nyheter

Dette melder NRK.

Årsaken til bruddet er at Utdanningsforbundet ønsker mer tid til planlegging for barnehagelærere, utover de fire timene per uke som er nå.

Forbundet sier at planleggingstiden er essensiell for å følge opp barna og lage gode pedagogiske opplegg.

KS på sin side ønsker ikke å imøtekomme kravet for at de mener behovet varierer etter hvor i landet du befinner deg og mener derfor et sentralt vedtak ikke vil være tjenestenyttig.