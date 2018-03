Støre advarer mot å si nei til EUs energiunion

Nyheter

– Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen. Det vil trolig bety at andre deler av avtalen vil bli satt ut av kraft. Det er et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri, skriver han i en epost til ordførerne, ifølge Klassekampen.

– Vi risikerer i større grad å måtte oppfylle klimaforpliktelsene fra Paris på egen hånd.

Motsvar en del av avtalen

Avisen skrev fredag at 97 ordførere har levert et opprop til stortingsgruppa der de krever at partiet sier nei. Også flere fylkeslag er imot.

– Energiressursene må gi større lokale ringvirkninger Norsk kraftproduksjonen er fornybar og utslippsfri. Dette er en enorm ressurs, som er avgjørende for overgangen til et samfunn med lavere utslipp. Arbeiderpartiet vil være garantist for at vannkraften også i framtida skal tilhøre fellesskapet, sier Bjørnar Skjæran, leder for Nordland Arbeiderparti.

Leder for Arbeiderpartiets energi- og miljøfraksjon, Espen Barth Eide, viser til at risikoen for et motsvar er bakt inn i EØS-avtalen:

– Så dersom Norge trekker seg ut av energisamarbeidet med EU, vil det trolig komme et motsvar som står i forhold. Vi vet ikke hva det blir, men det vil være en politisk reaksjon, sier Eide. Han peker på at EU ser på Norge som «først og fremst en energinasjon».

– Så man skulle kunne anta et svar av samme størrelse som de anser energisamarbeidet for å være.

Ap kan få det siste ordet

Striden handler om norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, som vil føre til at Norge blir underlagt EUs energitilsyn Acer. Flere frykter at Norge dermed kan miste kontroll over vannkraften.

Sp, Rødt og SV har allerede sagt nei, og ifølge avisen ligger Kristelig Folkeparti også an til å gå imot Acer. Dermed vil Ap trolig bli tungen på vektskålen i avgjørelsen.

Ap-lederen lover ordførerne at stortingsgruppa vil si nei «dersom kjerneverdiene som blant annet er nevnt i deres opprop er truet».

– Vi er nå i sluttfasen i forhandlingene i Stortinget. Rapportene jeg har fått, tyder på at vi har muligheter til å vinne gjennomslag for de strenge forutsetningene vi har stilt opp på vår liste. Men vi er ikke i mål, sier Støre.