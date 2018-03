– Jeg vil tilføre stabilitet i alle spillets faser

Nyheter

Intensjonen med samlingen er at hovedtrener for kvinnelandslaget, Matt Van Wezel, skal få oversikt over aktuelle spillere som kan danne en såkalt bruttotropp for landslaget.

De fem spillerne fra Vesterålen som har blitt tatt ut, er Susann Jægtnes Bech (Oslo volley), Marianne Steen Knudsen (Førde vbk), Henriette Benum Andersen, Ragni Steen Knudsen (UTRGV) og Cecilie Woie ( Florida state University)

– Kjekt å bli tatt med

Sortlandsjenta Jægtnes Bech, ser frem til landslagssamlingen.

– Veldig kjekt å bli tatt med i troppen, særlig med tanke på at det er ny trener som ingen kjenner så mye til. At han ønsker å ha med meg videre, er jo veldig kult da. Jeg håper at det blir en kjekk samling når den tid kommer, sier hun til VOL.

Bech har ikke vært med på så mange landslagssamlinger som hun skulle ønske og ser frem til å returnere.

– Samlingene legges ofte midt i eksamensperioden på våren, noe som har gjort at jeg har måtte prioritere bort landslaget. Jeg har, så vidt jeg husker, tre samlinger og fire landskamper som senior. I tillegg har jeg vært med på ganske mange samlinger og kamper som junior, sier Bech.

Ok sesong

Den snart 22 år gamle volleyballspilleren går snart inn i siste fase av årets sesong, som hun selv er tålig fornøyd med. Laget hennes, Oslo volley, havnet på tredjeplass i grunnserien og er derfor ett av fire lag som snart skal spille sluttspill.

– Jeg føler at sesongen min har vært helt ok formmessig. Jeg har slitt veldig med en tennisalbue som kom i sesongoppkjøringen, og som jeg enda ikke har klart å bli kvitt. Totalt sett føler jeg likevel at jeg har blitt teknisk flinkere både i mottak og forsvar i løpet av sesongen.

Vil tilføre stabilitet

Jægtnes Bech, som spiller sammen med søstera Silje og Amalie Jansdatter fra Øksnes, i Oslo volley, håper å kunne slå bra fra seg i sluttspillet. Å vinne, derimot, tror hun blir røft.

– Det skal bli tøft å vinne. Målet er å komme til semifinalen, sier hun.

Målsetningen på landslaget er noe mer beskjeden, i første omgang.

– Om jeg får sjansen er målet å kunne tilføre stabilitet i alle spillets faser, sår Susann Jægtnes Bech fast.

Følgende spillere er tatt ut til samlingen: