Trussel om dagbøter vekket nær 53.000 norske bilister

Nyheter

– Vi har hatt ekstremt stor pågang av henvendelser som følge av ordningen som

inntrådte 1. mars. Spesielt i perioden like før straffegebyrene trådte i kraft

var det ekstra stor pågang fra eiere av uforsikrede kjøretøy, sier Espen Opedal,

leder for Tryg Forsikring i en pressemelding.

Ved nyttår var antallet kjøretøy uten lovpålagt forsikring i Norge 111.000. Nå

er dette antallet redusert med nær 53.000, viser ferske tall fra

Trafikkforsikringsforeningen mandag denne uken. Det betyr at antallet

uforsikrede kjøretøy i trafikken er redusert med nær 48 prosent hittil i år.

– Det er formidable tall, at bransjen på under tre måneder har klart å nesten

halvere antallet. Tryg Forsikring er kjempefornøyd med at vel 53.000 eiere har

agert og enten avskiltet eller tegnet forsikring. Nå har vi forventninger om

ytterligere reduksjon. Målet er selvsagt at alle kjøretøy i Norge har lovpålagt

forsikring i orden så snart som mulig, sier Opedal.

Risikerer millionkrav

Det er beheftet med stor risiko dersom du nå kjører uten forsikring. Etter 1.

mars risikerer du i tillegg til straffegebyret å pådra deg et stort økonomisk

erstatningsansvar dersom du kjører på og skader noen. Da må du tilbakebetale

erstatningen som de skadelidte vil få.

– Det er en helt enorm risiko å ta. I verste fall kan man ende opp med

erstatningskrav i millionklassen hvis en forårsaker en ulykke med personskade,

sier Opedal.

I fjor ble det utbetalt over 150 millioner kroner til personer som ble utsatt

for trafikkulykker forårsaket av uforsikrede eller ukjente kjøretøy.

– Denne regningen blir jo egentlig dekket av de som betaler forsikring. Men, til

tross for den sterke nedgangen er det fremdeles titusenvis av bilister der ute

som gambler med å kjøre uten forsikring. Disse vil nå få straffegebyr på 150

kroner døgnet for personbil, sier Opedal.

Forsikre eller avskilte

Det var i desember i fjor at Stortinget vedtok den nye gebyrordningen. Hensikten

er å få ned antallet uforsikrede biler på norske veier.

Det er heretter ulovlig å eie et registrert kjøretøy uten gyldig

trafikkforsikring. For å unngå videre gebyr må du enten forsikre eller avskilte

kjøretøyet. Dersom du ikke betaler gebyret vil saken kunne ende med inkasso og

et uforsikret kjøretøy kan bli avskiltet ved kontroll.

Gebyrsatser

Gebyrsats per døgn er:

Moped, traktor, motorredskap og veterankjøretøy: 50 kr.

Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og

snøscooter: 150 kr.

Buss og lastebil: 250 kr.

Colourbox/Tryg Forsikring.