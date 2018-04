Unormalt mange skred i nord - advarer om skredfare

Nyheter

Tenkte du å gå fjelltur eller skitur i helga? Det er det mulig du bør revurdere.

«Det har vært ekstremt mange snøskred i Norge, risikoen for å bli tatt av skred er stor og vi har ingen å miste. Hovedredningssentralen og de lokale redningssentralene går nå sammen for å advare folk før de legger ut på tur i fjellet,» står det i en melding på Hovedredningssentralens nettsider.

– Faren for at det blir utløst skred er nå så stor at også vanlige turer med ski og scooter må nøye risikovurderes, står det videre.

Det er fremdeles faregrad 3, betydelig snøskredfare, i hele Nord-Norge.

– Snøskredfaren har vært, og er fremdeles betydelig fordi konsekvensen av å trå feil har vært (og er) så stor, sier vaktleder i Snøskredvarslingen Håvard Thorset i en pressemelding, og legger til at det er mulig å utløse svært store skred i Nord-Norge.

Unormalt mange

Ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge har det vært flere skred enn normalt i nord i år.

Det har gått 35 skred i Norge totalt de siste to ukene - 25 av dem i Nord-Norge. Normalt går det ett til tre skred i samme periode, ifølge sentralen.

– Vi har daglig fått melding om akutte farlige situasjoner i terrenget i Nord-Norge fordi det er utløst snøskred. Det er rett og slett livsfarlig å gå inn i områdene hvor du kan bli tatt av snøskred, sier Bente Jonassen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge i pressemeldinga på deres nettsider.

Dødsfall

I de fleste av skredene, har ingen blitt tatt. Men det har også vært flere dødsfall - blant annet en skigåer som omkom etter skred ved Sydalsfjellet i Lofoten søndag.

Enkelte steder har folk blitt tatt av skred, men reddet ut i live.

Både i Troms og Finnmark har veier blitt stengt på grunn av skred. På Hinnøya var veistrekninga Langvassbukt-Flesnes stengt store deler av påsken etter ras.