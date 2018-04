Lite futt i forsvarsopprøret i Høyre

Nyheter

Hele sju fylkeslag ville at landsmøtet nok en gang skulle stille seg bak at Norge vil oppfylle NATOs budsjettmål. Flere ønsket også å binde regjeringen til masta når det gjelder å sikre finansiering av vedtakene om landmakten som Stortinget gjorde i fjor.

På tampen av første dag av landsmøtet, og etter en kort debatt, landet flertallet på en resolusjon som viser til vedtak som alt er fattet. Høyre vil stå fast ved beslutningene fra NATOS toppmøte i Wales i 2014, om at medlemslandene gradvis skal øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent innen 2024, heter det her.

Det ble ellers vist til at langtidsplanen for Forsvaret og landmaktutredningen legger opp til en betydelig styrking av forsvarsbudsjettet, og at partiet vil at 20 prosent av forsvarsbudsjettet skal gå til investeringer.

– Det er stø kurs, ingen vingling, konstaterer Hårek Elvenes, som sitter i forsvarskomiteen på Stortinget, overfor NTB.

Han syns det er riktig at ikke landsmøtet skal vedta hvordan landmaktforliket skal finansieres, men at det blir opp til regjeringen og Stortinget å avgjøre dette.