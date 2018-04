– Vi regner med at det vil kunne gå skred både på veier og skredutsatt bebyggelse

Nyheter

Torsdag skreiv VOL at Nordlandssykehuset, inkludert sykehuset på Stokmarknes, tar forholdsregler utenom det vanlige, som innebærer at sykehuset er i ekstra beredskap.

Sykehuset i ekstra beredskap for ekstrem snøskredfare: – Håper folk gjør andre ting enn å gå i fjellet i helga Fredag skrus snøskredfaren opp til faregrad fem - ekstremt høy skredfare - i store deler av Nordland ogTroms. Sykehuset forbereder seg på det som kan bli en spesiell helg.

Politiet advarer

Torsdag kveld gikk Politiet ut med en pressemelding i anledning skredfaren. Der står det blant annet å lese at det er stor sannsynlighet for at det kan gå mange store skred.

– Det er en sjeldent og ekstrem situasjon som vil prege Nordland i helga. Redningsledelsen har i dag vært samlet sammen med Hovedredningssentralen Nord Norge for å være best mulig rustet, forteller visepolitimester Heidi Kløkstad.

Ber folk om å være hjemme

Ifølge Kløkstad er beskjeden til befolkningen krystallklar:

– Vi har derfor en krystall klart beskjed til befolkningen; Hold dere hjemme i helga, sier Kløkstad.

Hun forteller at både politiet og Hovedredningssentralen følger situasjonen nøye og understreker at også nord i Nordland er det veldig stor skredfare.

Farenivå fem

Snøskredfaren er satt til fem på Helgeland og ved Svartisen lørdag. En rekke andre steder, inkludert i Lofoten og Vesterålen, er nivået fire både fredag og lørdag.

Ifølge seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Rune Engeset, er faregrad fem, svært sjelden i bruk.

– Vi venter at skred vil kunne gå mye lengre enn noen gang før, og det vil også kunne forekomme skred der det ikke har skjedd før, forteller seksjonssjef Rune Engeset i NVE, til NRK Nordland.

Hvert tiende år

Ifølge Engeset er snøskredfaren som er satt denne helgen, såpass prekær at den bare forekommer hvert tiende år, og de regner med at det vil gå skred både på veier og skredutsatt bebyggelse. I den forbindelse kan også evakuering være aktuelt.