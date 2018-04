Inviterer næringslivet til strategi-workshop

Nyheter

8. mai arrangerer Sortland kommune og Visit Vesterålen til workshop for å stake ut retningen for kommunens strategiske næringsplan og ny masterplan for reiselivet.

– Både vi i Sortland kommune og Visit Vesterålen har behov for å høre næringslivets meninger i de strategiprosessene vi er inne i, så da ser vi det som hensiktsmessig å sende ut en felles invitasjon, sier Randi Gregersen, rådmann i Sortland kommune i ei pressemelding fra Sortland kommune og Visit Vesterålen.

Hvordan retning?

På workshopene vil næringslivet få muligheten til å diskutere og komme med sine innspill til hvilken strategisk retning Sortland kommune skal ta i sitt næringsarbeid. Den første av de to workshopene vil ta for seg næringsutvikling uavhengig av bransje, mens den den andre vil handle om reiseliv spesielt.

– Vi i Visit Vesterålen ønsker innspill fra næringslivet til hvilken rolle Sortland kan ha i reiselivet i Vesterålen. Når vi samkjører dette med workshopen for strategisk næringsplan håper vi at enda flere får mulighet til å delta. Det at reiselivet kan få innspill fra aktører utenfor reiselivsnæringen er veldig nyttig, sier Astrid Berthinussen, reiselivssjef i Visit Vesterålen.

– Samhandling viktig

Marius Remen-Hansen, næringssjef i Sortland kommune, poengterer at det er viktig å samhandle der hvor man har muligheten.

– Som en del av strategisk næringsplan må kommunen gjøre sine vurderinger på hvilke næringer man skal satse på i årene som kommer. Visit Vesterålen gjør gode analyser på mulighetene innenfor reiseliv, så da er det fornuftig å hekte seg på dette arbeidet, slik at man unngår å gjøre samme jobben to ganger. Det samme gjør vi også bl.a. innenfor landbruk hvor det pågår en felles strategiprosess for Vesterålen.

– Næringslivet sentralt

Sammen oppfordrer de næringslivet til å sette av en halv dag til å delta på workshop. Dette vil være en flott mulighet for næringslivet til å komme med sine innspill i viktige prosesser som vil påvirke de i fremtiden. Deltakerne kan velge å delta på enten èn av workshop’ene eller begge to. Påmeldingsinformasjon finnes på Sortland kommunes hjemmesider.

– Næringslivets innspill står sentralt i det arbeidet vi skal gjøre med kommunens næringsarbeid fremover, og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å delta på workshopene, avslutter Gregersen.