Fiskarlagslederen ut mot fiskere som forsøpler: – Utilgivelig

Nyheter

Ingebrigtsen var onsdag på Bliksvær utenfor Bodø, i forbindelse med oppstarten av vårens strandryddeaksjon. Aksjonsuka er 30. april til 6. mai, men Bliksvær har fått lov å starte ballet, på grunn av veldig dedikerte enkeltpersoner som har stått for flere ryddeaksjoner.

Ingebrigtsen hadde tatt turen både for å delta i ryddinga og for å markere at saken er viktig for Fiskarlaget.

– Vi skal ta ansvar og være tydelig på at vi i Norsk fiskarlag tar dette innover oss. Det er tross alt vi som lever av havet, og som er avhengig av et rent miljø for å kunne leve av fisken, sier han til NRK.

Hvert år finner de som rydder strendene rester av fiskegarn og annet avfall fra fiskenæringa. I tillegg observerer Kystvakta stadig fiskebåter som kaster søppel på havet. Nå vurderer departementet å innføre en ordning som lar fiskere som plukker opp søppel på havet, levere dette gratis til et mottak på land.

Ingebrigtsen har en klar beskjed til eventuelle miljøsyndere i bransjen:

– Det er klart at miljøet i havet er utrolig viktig for fiskerne og næringen. Det er utilgivelig å kaste søppel på havet, sier han til kanalen.