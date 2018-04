Rykket ut til fyllekjøring - fant tom bil, leter fortsatt etter gjerningsmenn

Nyheter

Politiet fikk tips i 21:30-tida torsdag kveld om at to personer bedrev kjøring av bil i ruset tilstand i Vestbygd i Lødingen.

Fant ikke personene

Politiet rykket så ut til Lødingen Vestbygd hvor de fant den omtalte bilen utenfor et fritidshus. Spor tydet her på at de to personene hadde vært inne i huset. Politiet søkte så gjennom bilen og huset, uten å finne de to personene.

Bjørn Følstad Larsen i politiet forteller at politiet så dro til registrert bostedsadresse for personene, uten å finne dem der.

– Patruljen returnerte så rundt klokken 00:30 fra Lødingen uten å ha funnet personene.

Politiet vil nå fortsette å forsøke å komme i kontakt med de to,

Huset eies av en mann i Harstad, som nå er blitt bedt om å komme og sjekke om noe er borte eller skadet på stedet hvor de to personene etter alle solemerker oppholdt seg torsdag kveld.

VOL rapporterte først at denne hendelsen hadde en sammenheng med en sak hvor privatpersoner grep inn og stoppet ruskjøring. Dette medfører ikke riktighet. Dette var en misforståelse og sammenblanding av saker i samtale med politiet. Inngripen fra privatpersoner skjedde i forbindelse med ruskjøring i Sortland samme kveld. VOL beklager feilen.