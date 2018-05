Vernepliktig besetningsmedlem savna fra Kystvakta-fartøy

Nyheter

Vedkommende ble sist sett ombord i 02:30-tiden i natt, da båten befant seg 93 kilometer nord-nordvest for Bjørnøya i Barentshavet. Siden den tid og fram til søket ble iverksatt, hadde skipet forflyttet seg 130 kilometer sørøstover, til like øst for Bjørnøya.

– Den savnede er et mannlig, vernepliktig besetningsmedlem som var ombord som en del av førstegangstjenesten, opplyser kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Endre Barane, til VOL.

Ifølge Barane har det ikke vært storm eller annet uvær i området i natt. Den savnede er antatt falt over bord, ifølge Sjøforsvaret.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) startet søk i 10-tida i morges, da de ble varslet om at personen var savna.

– Det ble fastslått på det tidspunktet at vedkommende ikke lenger var ombord. Vi kan ikke si noe mer om tidspunkt for når personen forsvant, utover at det har skjedd mellom halv tre og søkets oppstart, sier Frode Iversen ved HRS.

«Nordkapp» har selv gått i søk langs sin egen rute, det samme har kystvaktskipet «Barentshav». Sysselmannen på Svalbard har rykket ut med helikopter og er på vei med båt, og Kystverket søker med fly fra Bodø, informerer HRS.

I tillegg deltar Orionflyene fra Andøya i søket.

Også flere sivile fartøy, både norske og russiske, har respondert på MAYDAY-melding om at personen er savnet.

Savnedes nærmeste pårørende - det vil si, foreldrene - er informert. Kystvaktas hovedkontor på Sortland har hatt ansvaret for å informere pårørende. Aksjonen omtales fremdeles som en «søk og redning»-aksjon.

Kystvakten har opprettet pårørendetelefon på nummer 800 87 850. Nummeret er til bruk primært for folk som har slektninger som vernepliktige ombord på fartøyet, og ønsker informasjon.