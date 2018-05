NRK-streik blant 1700 NJ-ansatte fra klokka 13

Nyheter

Etter å ha vært i mekling i over ett døgn, måtte NRK-journalistene konstatere tidlig tirsdag ettermiddag at de ikke hadde fått gjennomslag for noen av sine tre hovedkrav. Dermed blir statskanalen kastet ut i en storkonflikt med 1.700 journalister og redaksjonelt ansatte i streik.

NJ krevde å få tatt inn noe av lønnsetterslepet til sammenlignbare grupper i andre medier, de krevde garantier for sikring av kompetanse for framtida og de krevde at tilkallingsvikarer skulle likebehandles med øvrige ansatte, blant annet lønnsmessig.

– Det har ikke vært reelle forhandlinger. Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme gjennom meklingen. NRK misbruker frontfagsmodellen, og bruker den som en absolutt grense, i et forsøk på å kneble de frie forhandlingene, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK, etter intense forsøk på å finne løsninger hos Riksmekleren.

NRK-ledelsen i krisemøte

Det var umiddelbart etter at meklingsbruddet var et faktum, svært usikkert hvilke konsekvenser en så omfattende streik ville få NRKs sendinger og produksjon, mest sannsynlig vil nyhetsproduksjonen bli hardt rammet, men det har også blitt antydet at 17. mai-dekningen vil bli rammet av streiken.

– Når 1.700 produsenter, journalister etc. går ut i streik, så stopper produksjonen i NRK. Vi legger til grunn at NRK forholder seg til spillereglene i arbeidslivet, og da får det konsekvenser, sier leder Richard Aune for NRK-journalistene til NTB.

Ledelsen i NRK satt i 12-tiden tirsdag i krisemøte for å bringe klarhet i konsekvenser for seerne, leserne og lytterne til NRK. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kommenterer meklingsbruddet i NRKs radioresepsjon i Oslo klokka 13.30, får NTB opplyst.

– Det er beklagelig at Norsk Journalistlag velger å ramme publikums TV-, radio- og nettilbud med å streike. Alle ansvarlige parter i arbeidslivet er enige om at lønnsoppgjørene skal gjennomføres i tråd med normen fra frontfaget, men dessverre deler ikke NJ denne oppfatningen, sier Spekter-direktør Anne-Kari Bratten.

Stor avstand

NJs valg om å bryte meklingen kommer etter det forhandlingsleder Aune beskriver som stor avstand mellom partene. NJ oppgir at de ikke fikk gjennom sine krav om likebehandling av tilkallingsvikarer, og at arbeidsgiver tar ansvar for oppdatering av kompetanse av NRK-ansatte.

– Lønnsforskjellene mellom oss og andre store mediehus må reduseres. Vi skal ikke nå dem igjen på lønn, men synes ikke vi bør tjene 110.000 kroner mindre. Det har vi ikke blitt møtt på, sier Aune til NTB.

Det ble oppnådd enighet mellom Spekter og LO stat. Dermed blir ikke sistnevntes 614 medlemmer tatt ut i streik.

– Jeg er tilfreds med at vi gjennom meklingen har kommet fram til en ansvarlig løsning med LO, i tråd med normen fra frontfaget, sier Bratten.

I tillegg til meklingsløsningen med LO, er det tidligere oppnådd enighet i forhandlingene med Delta (YS), NITO og Tekna i lønnsoppgjøret for NRK. Norsk Journalistlag er dermed den eneste fagforeningen som er i streik i NRK.