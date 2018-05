Sa seg skyldig i trygdejuks

Nyheter

I perioden mai 2016 til august 2016 leverte mannen elektroniske meldekort til NAV hvor han unnlot å føre opp de timene han faktisk hadde jobbet. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for beregning av dagpenger og resulterte i urettmessig utbetaling av drøyt 90.000 kroner fra NAV.

– Straffen for trygdebedrageri skal avgjøres med grunnlag i det bedratte beløp. Bedrageri på mer enn folketrygdens grunnbeløp skal i regelen gi en reaksjon i form av fengsel. For bedrageri av et beløp opp mot grunnbeløpet, kan straffen settes som samfunnsstraff, skriver tingretten og idømte samfunnsstraff.

Den tiltalte erkjente straffskyld da saken ble behandlet.