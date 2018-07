Sju år siden 22. juli-terroren

Nyheter

Søndag avdukes det midlertidige nasjonale minnesmerket for 22. juli-angrepene i Oslo. 77 mennesker mistet livet i terrorhandlingene i 2011.

Avdukingen skjer utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet klokken 9.30 søndag. Her vil blant andre AUF-leder Mani Hussaini og statsminister Erna Solberg (H) holde taler.

Minnesmerket plasseres på Johan Nygaardsvolds plass i regjeringskvartalet, og består av en vegg med alle ofrenes navn og alder, i tillegg til et «gulv» av tromlet glass. Glassbitene symboliserer alt det knuste glasset i områdene rundt regjeringskvartalet etter at bomben gikk av.

Lisbeth Røyneland, leder for Støttegruppa for 22. juli, er glad for at minnesmerket nå kommer på plass.

– Dette er veldig etterlengtet. Det har tatt langt tid. Det har gått sju år siden angrepene, men endelig får vi et nasjonalt minnested. Det blir satt veldig pris på, sa hun til NTB tidligere denne uken.

Lisbeth Røyneland mistet selv datteren sin i angrepet på Utøya.

Etter markeringen ved minnestedet i regjeringskvartalet blir det høymesse i Oslo domkirke klokken 11. Klokken 16 blir det så en markering på Utøya.

I løpet av dagen markeres 22. juli også en rekke andre steder rundt om i landet.

