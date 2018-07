Denne utsikten fra Hadsel kan bli kåret til Nord-Norges fineste

Nyheter

Konkurransen som går ut på å kåre Nord-Norges fineste utsikt, har fått stor respons. Ifølge NRK Nordland kom det inn mer enn 4300 bidrag ved fristens utløp. Hovedregelen for å delta, har vært at motivet på bildet må være av egen utsikt fra enten hus eller hytte (ikke fjelltopp eller lignende).

Tatt fra kjøkkenbordet til svigerfar

Juryen har nå plukket ut ni finalebilder. Blant disse finner vi et motiv fra Ulvøyhamn, i Raftsundet i Hadsel, tatt av Narvik-kvinnen Lena Olsen. Bildet viser Raftsundet tatt fra kjøkkenbordet til svigerfaren hennes, som er født og oppvokst på stedet.

– Det er feriestedet vårt og vi er der hver sommer. Jeg er veldig glad i å ta bilder på hobbybasis og tar bilder av mye forskjellig. Når det gjelder bildet som er med i konkurransen, tok jeg det da jeg satt ved kjøkkenbordet om kvelden tidligere i sommer. Jeg hashtagget bildet med nrk utsikt da jeg oppdaget konkurransen, forteller Olsen til VOL.

Har ikke vinnerforhåpninger

Forhåpninger om å vinne konkurransen, har hun derimot ikke.

– Mange har gitt uttrykk for at det er et nydelig og flott bilde, men jeg forventer ikke at jeg kommer til å vinne konkurransen. Samtidig er jeg fornøyd med bildet og synes at det inneholder flere fine momenter, med tåke og fjellene i bakgrunnen, og som speiler seg i havet, sier Olsen.

På spørsmål om hvorfor akkurat Raftsundet egner seg godt som fotomotiv, svarer Olsen:

– Fordi været endrer seg så raskt, blir bildene aldri like. Det synes jeg er veldig fascinerende, sier Lena Olsen.

Overveldet av respons

I juryen sitter reiselivsdirektør i Visit Norway, Bente Bratland Holm, Nord-Norsk fotograf Marthe Mølstre og regionredaktør for NRK i Nord-Norge, Tone Kunst. Sistnevnte er strålende fornøyd med alle bidragene som kom inn og kaller responsen for overveldende.

– Jeg trodde vi kunne få inn 1000 bilder på det meste, så dette overgår min villeste fantasi, sier hun til NRK Nordland.

Selv om juryen nå har plukket ut de ni finalistene, er det folket som avgjør hvem som vinner. Frem til 5. august, kan man gå inn på NRK Nordland sine nettsider og stemme på det bildet man liker best.