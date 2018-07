Endelig ble det tropenetter i Vesterålen

Nyheter

Fredag skrev VOL at alt lå til rette for tropenetter i Vesterålen natt til lørdag, men at muligheten var enda større natt til søndag. Den prognosen viste seg å slå til. Ifølge vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Sjur Wergeland, ble det registrert tropenattstemperaturer i både Bø og på Andøya i natt.

– I Bø ble det målt 20,9 grader, mens det på Andøya var enda litt varmere, med 21, 7, opplyser han til VOL.

Høytrykk og fralandsvind

Temperaturen som definerer om det er tropenatt, er basert på snittemperaturen som er målt fra klokken åtte om kvelden, til klokken åtte påfølgende morgen. Ifølge Wergeland var det en rekke steder i hele landet hvor det var tropenatt i natt, inkludert over 20 steder i Nordland.

– For at det skal bli tropenatt, må dagen være varm, og helst godt over 20 grader. I tillegg må det være høytrykk og fralandsvind slik at det ikke blir under 20 grader i lufta. Da hjelper det å være lokalisert ved kystnære strøk, siden det tropenetter i innlandsstrøk forekommer sjeldnere. Er det derimot pålandsvind, blir det kjølig havluft og man kan derfor bare drømme om tropenetter, forklarer han.

Kan bli flere tropenetter

På spørsmål om det ligger an til flere tropenetter i Vesterålen fremover, har statsmeteorologen oppløftende nyheter.

– Jeg tror det er potensiale for nye tropenetter natt til mandag, og kanskje også natt til tirsdag og onsdag. Fra med onsdag er utsiktene dårligere og da er nok den mest intense varmeperioden over, slår Sjur Wergeland fast.