For Nordland melder meteorologene at vi kan vente oss skiftende eller nordaustlig bris. Enkelte regnbyger i nord. I kveld lettere skydekke og oppholdsvær, først i sør.

For Vesterålen sin d,el ser det imidlertid lysere ut, null millimeter nedbør, og ei strålende sol preger værkartet for onsdag. Temperaturen kan komme opp i 17 grader, og det er ventet svak vind, bare to sekundmeter fra nordlig retning.