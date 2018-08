Nytt tap for volleyballkvinnene - Øksnesjente banens beste

Nyheter

Marianne Steen Knudsen virker ikke som om hun har latt seg knekke av tapet lørdag da VOL snakker med henne.

– Vi kvalifiserer oss ikke til EM, men det var ikke målet heller. Ikke ennå, men en gang, kanskje i løpet av en seksårsperiode så har vi lyst til å kvalifisere oss. Målet var mer å kunne forbedre oss mellom hver kamp, og det er treneren fornøyd med, han syns vi har tatt et stort steg i riktig retning. Vi har hatt flere samlinger, dette har helt klart vært en god start på noe, sier hun.

Volleyballkvinnene skal spille to kvalifiseringskamper til, i januar, men etter lørdagens tap er det da helt umulig at de kan klare å kvalifisere seg. De tapte 3-0 mot Montenegro. Det første settet endte 15-25, det andre 22-25 og det siste 21-25. De spilte mot samme lag tidligere denne uka, da ble det også tap - den gang 3-1.

– Sist kamp var det egentlig flaks at vi tok et sett. De var ikke så gode i mottak, så vi kunne ha gjort en forskjell der, men vi klarte ikke å holde serverpresset hele tida, sier Knudsen. Om egen innsats sier hun følgende:

– Jeg følte at jeg klarte å bidra med å holde energinivået oppe, og få stressnivået ned. Jeg jobba så hardt jeg makta. Jeg er fornøyd, men ser potensiale for videre utvikling.

Ragni Steen Knudsen best

Ragni Steen Knudsen ble kåret til banens beste spiller. Hun har egentlig vært lagets beste gjennom hele mesterskapet, ifølge Marianne.

– Hun er en rutinert spiller, utrolig viktig for laget. Vi mangler en spiller til som kan plukke like mange poeng som henne. Hvis det er bare én som skal avslutte, blir det forutsigbart hvor ballen havner hen. Men hun gjør en veldig god jobb, det vises at hun har vært inne i gamet en stund, sier Steen Knudsen om søsteren, som til vanlig spiller volleyball i USA.

Marianne Steen Knudsen er utrolig glad for å få spille med søsteren på laget.

– En av de tingene som driver meg, er å få spille med henne, og det er veldig bra å spille med søsteren sin. Vi koser oss, sier hun.

Norden på bunn

Med unntak av Finland, ligger alle de nordiske lagene på bunn i sin gruppe. Steen Knudsen bekrefter at det nok er en annen kultur for volleyball i flere land sørover i Europa.

– Her har det ikke vært økonomi til å kunne samles over en lengre periode. Du er nesten avhengig av å få gjort det for å kunne hevde seg. I tillegg, på Montenegro-laget, som vi spilte mot i går, spiller alle proft på lag. Det utgjør jo en forskjell. Vi mangler litt rutine, men landslagmiljøet er i ferd med å bygge oss opp på nytt. Det som har skjedd i år, er veldig bra og gir utslag på aktiviteten, sier hun.

– Vi ser det spesielt på herresida, som slo Spania i går. Vi må bare bli litt tøffere mentalt også, på damesida. Vi må bli vant til å spille landslagskamper, sier Knudsen.

Hun ser en økende interesse for sporten også her hjemme.

– Vi ser at det er en stigende kurve på antallet spillere. Det er noe som skjer, det er flere som jobber med å markedsføre volleyball mye mer, og for å få volleyball inn i skolen. Bare nå mens vi har vært på landslagssamling, har vi bidratt med gymtimer på skolen, for eksempe. Det begynner å rulle litt nå, vi må holde trykket oppe, sier Steen Knudsen. Økt oppmerksomhet gir seg også utslag i interesse for kampene. Lørdagens kamp ble strømmet på TV2 Sumo.

– Det er helt fantastisk. Bare det er jo kjempebra. Forbundet jobber veldig hardt for å få endringer og for å få sporten mer synlig, sier hun.