Kulturprisen til Fyr laus

Andøy

Ordfører Jonni Solsvik ga følgende begrunnelse under dagens formannskap.

– Revygruppa ble stiftet i 1990 og har betydd mye for mange andværinger. De krydrer hverdagen og revyen bidro til å ha et humoristisk, men likevel alvorlig innslag i ei vanskelig tid for Andøy-samfunnet, sa Solsvik fra talerstolen.

– Mange setter pris på deres bidrag til å profilere Andøy.

Ordføreren fortalte at formannskapet raskt kom frem til Fyr Laus som vinner, selv om det var fem gode kandidater de hadde å velge i.

– Overrasket og takknemlig

Rune Stave i Fyr Laus ble litt tatt på senga av prisen:

– Vi er takknemlig og glade, men svært overrasket. Jeg trodde ikke vi var kandidat i det hele tatt. Det var morsomt i fjor da Henry Borgen, som er en viktig person for revyen, fikk prisen. At Fyr Laus skulle få prisen i år, har jeg ikke skjenket en tanke. Dette vil sette en ekstra spiss på årets forestilling som har premiere 13. april, sier han.

