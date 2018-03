- Det går rykter om samfunnshuset på Dverberg i bransjen

Andøy

- I min bransje har man hørt om dette huset, men det er faktisk første gang jeg spiller her, sier Sørbø til Vol etter forestillingen.

Da hadde han i en drøy time trimmet lattermusklene til en mer enn fullsatt storsal, med Finn Arve`s orkester sin tråling gjennom musikkhistorien.

5000 år siden

Vi fikk for eksempel vite at det på Tuv, et lite stykke fra Saltstraumen, er funnet et 5000 år gammelt musikkinstrument, kalt Bromme. At det i Harstad er perfekt balanse mellom flygel og fesk.

- Der er det faktisk registrert 75 yrkesmusikere og 75 yrkesfiskere, så bedre balanse kan det ikke bli, sa Sørbø. I sitt dypdykk i musikkhistorien har Sørbø funnet ut at Nord-Norge har Norges første rockestjerne i Odd Børre fra Harstad, at Pussycat fra Tromsø er landets første popstjerner og at Norges første jazzband oppstod i Bodø i 1921.

Kongen stakk innom

Det ble også storfint besøk, da selveste kong Harald stakk innom i rollen som den som har hørt mest korpsmusikk i Norge.

- Jeg blir ukentlig eksponert for korpsmusikk, og det har vært en belastning, og de dårligste korpsene er i Nord-Norge, sa han blant annet, til stor latter fra publikum.

Morten Harket er andværing

Sørbø la ingen ting i mellom i sin iver etter å gi landsdelen æren for det meste i norsk musikkhistorie.

- Morten Harket for eksempel. Han har en bror som har vært lege i Risøyhamn, og Morten besøkte han mye, så han er andværing, konstaterte han.

Flinke musikere

Hele forestillingen var lagt opp som en vekslende symbiose mellom Sørbøs mer humoristiske innspill og fantastisk musikk fra laget av eminente musikere. Det var rett og slett en forestilling med musikk fra øverste hylle, og vi vil ikke bli overrasket om for eksempel NRK ville være interessert i å lage tv av dette. Det var rett og slett underholdning til terningkast seks på terningen.

Fantastisk hyggelig

Sørbø selv er også fornøyd etter sin første forestilling på Dverberg.

- Det har vært fantastisk hyggelig, og det virket som folk var klar for kombinasjonen humor og klassisk musikk. Det var fin stemning i salen, og jeg tror folk likte denne måten å få et innblikk i musikkhistoren på, sier han til Vol.