Sentral for å få ungdommene til Rock Mot Rus

Andøy

Westermann fikk overrakt æresprisen like før rockemønstringen startet rundt midnatt natt til lærdag, og de jublende ungdommene etterlot ingen tvil om at det prisen var velfortjent.

Roy Arne stiller alltid opp for ungdom

- Roy Arne stiller alltid opp for ungdom i hjemtraktene når det trengs. Hvert år har han vært en sentral person for å få folk fra Steigen/Tysfjord med på Rock Mot Rus. Også utenom Rock Mot Rus-turene hjelper han til og tilrettelegger for ungdom i mange sammenhenger. Han er så musikkinteressert at det smitter av han til ungdommen rundt han, heter det i begrunnelse for at han var nominert til årets pris.

– Vi hadde han som musikklærer i 10. Klasse og det var det beste året jeg har hatt. Musikktimene var høydepunktet i ukene og vi fikk virkelig vist vår kreative side takket være Roy Arne, sier forslagsstiller.

Fri for ord

- Jeg er så takknemlig at jeg er fri for ord, sa prisvinneren fra scenen. Han fant ordene, og takket Rock Mot Rus for at festivalen finnes.

- Han Willy betydde utrolig mye, og Rock Mot Rus betyr utrolig mye, sa han, og la til at det er et vannvittig privilegium å få lov til å jobbe med ungdommer. Westermann er både lærer og jobber på den lokale ungdomsklubben.

- Og jeg kommer ikke til å gi meg med det, lovet han, til stor jubel fra publikum i salen.

Æresprisen

Det er i år åtte år siden Willy Oftedal, Rock Mot Rus sin legendariske festivalsjef, døde bare 53 år gammel. Det er åttende gang prisen som bærer hans navn deles ut.

Prisen består av 5 000 kroner, en diplom og bronsjestatuetten «Willy», utarbeidet av en av Willy Oftedals nære venner, Svein Spjelkavik, og støpt av Kristiania Kunst- & Metallstøberi, som også hvert år støper troféene til Spellemannsprisen.

Tidligere vinnere

Disse harv mottatt Willy Oftedals ærespris tidligere:

2011: Reidulf Solbakken, Radio Harstad.

2012: Tore Arholm Tobiassen, grunnlegger av Xplosif Hiphop Festival

2013: Tonje Unstad, visesanger og mentor

2014: Tore Mathisen Grøtte, festivalgründer Alta

2015: Trond Lind-Hansen, musikklærer og «rockegudfar» Andenes

2016: Per Inge Olsen, «Finnmarksbussens far» Nesseby

2017: Øystein Bjørstad Lindbeck, «Rockefadder» Sortland