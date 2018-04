Stenger døra for Andøya

Andøy

Forsvarssjefen la forleden frem sin årsrapport. Aftenposten trekker fram flere bekymringspunkter i rapporten. Liten evne til å jakte ubåter, mangel på helikoptere, mangel på stridsvogner og store innsparingskrav.

Nettstedet aldrimer.no skriver at Andøya flystasjon så og si var stengt i påsken og mannskapene sendt på påskeferie på gunn av pengemangel. Saken kan du lese her.

Beredskapsbase

Det vakte oppsikt da generalløytnant Rune Jaobsen ved Forsvarets operative hovedkvarter uttalte til VOL at luftforsvaret vil beholde Andøya som beredskapsbase og det er økonomi som avgjør hvor mye av infrastrukturen Forsvaret skal beholde.

– De operative flatene på Andøya spiller en viktig rolle i en krisesituasjon der vi er avhengige av å motta alliert støtte, uttalte Jakobsen til VOL.

Tidligere E-sjef Kjell Grandhagen fulgte opp og sa a t det er naturlig å revurdere flytting av overvåkingsfly fra Andøya til Evenes dersom Andøya videreføres som beredskapsbase.

Njet

Dette har Aftenposten snakket med forsvarssjefen om. Han avviser at dette åpner for at Andøya får et comeback som operativ base.

– Vi bruker en masse flyplasser som beredskapsbaser, noen er våre, andre er sivile. Andøya kan være en av flere, sier Bruun-Hanssen til Aftenposten.

– Det blir ikke noe comeback for Andøya som operativ base?

– Nei, det gjør det ikke, sier forsvarssjefen.