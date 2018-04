– Kunsten min handler om å fange atmosfæren på et sted

Andøy

Kultursamarbeidet i Vesterålen tar årlig i mot kunstnere på Artist in residency-opphold fra samarbeidsregionene Øst-Island og Donegal i Irland. Denne uka ankommer Ann Quinn fra Irland for et to ukers opphold i Andøy melder Vesterålen Regionråd i ei pressemelding.

Ann Quinn er etablert som kunstner i Donegal, og hun har hatt en rekke utstillinger i Irland. Blant annet en separatutstilling i det respekterte galleriet Taylor Galleries i Dublin i 2016. Hun har en Bachelor i kunst fra National College of Art & Design i Dublin.

To uker

Ann kommer til Andenes denne uka for et to ukers arbeidsopphold. Hun ønsker å bli kjent med landskapet, kulturen og innbyggerne. Ann sier følgende om hennes arbeid:

– Hvert kunstverk jeg har laget er basert på et enkelt sted jeg har vært på og tilbragt tid. Maleriene mine handler om steder, men de handler mer om en atmosfære. Jeg bruker å dra til steder for å fange en atmosfære. Det er hovedelementet jeg går for i kunsten min.

Nært samarbeid

Artist in residence skjer i nært samarbeid med Andøy og Bø kommune som tar imot kunstnere, og i samarbeid med Austurbru på Øst-Island og Donegal County Council i Irland.