Vil fortsatt bygge omsorgsboliger på Dverberg

Andøy

Arbeidsgruppen som utreder saken om nytt sykehjem har konkludert med at for å sikre effektiv drift av kommunens fremtidige sykehjem og kommunens øvrige pleie- og omsorgstjenester, anbefaler de å bygge 22 omsorgsboliger på Andenes i tilknytning til Andenes Helsesenters omsorgsbolig og Kiiljordheimen.

Etterpå bygges 16 omsorgsboliger på Åse i tilknytning til nytt sykehjem. Dette var også innstilllingen fra rådmannen da saken skulle behandles i formannskapet mandag. John Helmersen (AL) støttet forslaget fra rådmannen og syntes det var en god løsning å samlokalisere omsorgsboliger med beboere på ulike nivåer på omsorgstrappa.

Sømløs overgang

Det vil sikre en sømløs overgang i samme bygg etter hvert som helsetilstanden forandrer seg, påpekte han. Kate Eliassen (H) var enig med Helmersen i forhold til argumentene for å ha sykehjem og omsorsboliger på samme sted.

– Hovedgrunnen er å få tak i kompetanse, i tillegg til at det er kjempeviktig å kunne bruke tjenestene sømløst, påpekte hun.

Knut Nordmo (Sp) og fungerende ordførere i formannskapet minnet om at kommunestyrevedtaket fra mai i fjor om fordeling av sykehjem på Åse, omsorgsboliger på Andenes og omsorgsboliger på Dverberg.

Ingen nye argumenter

– De faglige argumentene for å ha omsorgsboliger i tilknytning til sykehjem var kjent da vedtaket ble fattet. Politisk nivå gjorde andre prioriteringer. Man ønsket å ha en kommunal prioriteringer av arbeidsplasser utover på tre steder i kommunen. Jeg ser ingen grunn til å forandre på det, sier Nordmo.

Hermod Bakkevoll (KrF) signaliserte sin støtte til forslaget til Nordmo.

– Såvidt jeg husker var brannsikkkerheten på Dverberg tema i forrige runde, men da var det snakk om sykehjem og for lang utrykningstid i forhold til brannstasjonen i Risøyhamn. Det er ingen signaler om at dagens omsorgsboliger på Dverberg må fases ut på bakgrunn av manglende brannsikkerhet, påpekte han.

Kommunal brannstasjon på Dverberg

Teknisk sjef Arne Blix opplyste at dersom det skulle etableres omsorgsboliger på Dverberg og det kommer innenfor et særskilt brannobjekt, må det etableres en kommunal brannstasjon på Dverberg.

– Vi har et frivillig brannkorps på Dverberg som kan inngå i den kommunale styrken fullt ut. Vi vil komme tilbake med full utredning på det, men det vil også avhenge av nivået på omsorgstrappa, sa Blix. Nordmo ba om sesksjonering som et tiltak i den vurderinga. .Høyres Matz Abrahamsen signaliserte sin støtte til Nordmos forslag basert på at det ikke var kommet nye opplysninger siden forrige vedtak.

Alle tok forbehold

Samtlige syv formannskapsmedlemmer tok forbehold fram til kommunestyrebehandling mandg 23. april. Det ble flertall for rådmannen innstilling med stemmer fra John Helmersen, Sveinung Ellingsen, Finn Allan Westjord og Kate Eliassen. Mindretallet Knut Nordmo, Matz Abrahamsen og Hermod Bakkevoll stemte for Nordmos forslag.

SPENNING: Det ligger an til mye diskusjon i kommunestyret i forhold til om det blir bygd omsorgsboliger på Dverberg eller på Åse. Fra høyre John Helmersen (AL), Finn Allan Westjord (Ap), Sveinung Ellingsen, formanskapssekretær Greta Jacobsen, fungerende ordfører Knut Nordmo (Sp), rådmann Kiisten Lehne Pedersen, Kate Eliasssen (H), Matz Abrahamsen (H), Hermod Bakkevoll (KrF) (nesten ute av bildet). FOTO: METTE-HELENE BERGER AMUNDSEN