- Dere er viktige for oss

Solsvik pekte i sin tale til årets kulturprisvinnere på at kunst- og kulturspråket gir oss, som lokalsamfunn, energi til å stå i utfordrende oppgaver, og ikke minst skape stolthet og identitet.

- Humor er et kraftfullt språk, som også har stor betydning når viktige og dagsaktuelle tema utsettes for revysjangerens kreativitet, sa han. Ordføreren la til at siden revygruppa ble stiftet i 1990, har de spredd latter og gled, og betydd mye for mange over lang tid.

Han viste spesielt til fjorårets revyforestilling, som kom i en tid som var vanskelig for andøysamfunnet.

- Der satte de fokus på mange viktige, alvorlige og vanskelige tema for oss alle, sa Solsvik.

- Det at humor også er viktig i slike sammenhenger fikk Fyr Laus fram på en fantastisk måte. Konklusjonen på dette er rett og slett at dere er en gjeng vi som lokalsamfunn setter stor pris på, og som er viktige for oss. Derfor er det fortjent at dere nå skal motta Andøy kommunes kulturpris, sa Solsvik.

Bente Alsos mottok kunstverket signert Bent Aune, som alle kulturprisvinnerne i Andøy får.