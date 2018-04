– Kan ha blitt feilinformert om Andøya

Andøy

– Etter min mening er vi veldig nær ved at statsråden faktisk har feilinformert både opinionen og kanskje også Stortinget, sier leder i Norges Offiserforbund, Torbjørn Bongo til NRK.

Behov for luftvern

Han mener at argumentene som gjorde at Andøya blir erstattet av Evenes, ikke holder vann. I tillegg argumenterer han for at luftvernbeskyttelsen av de maritime overvåkingsflyene, ble brukt som et argument for å velge Evenes som ny base.

– De skal trekkes vekk fra Evenes i det øyeblikket vi nærmer oss en krigssituasjon. Derfor vil det ikke være behov for luftvern for å beskytte dem, sier Bongo.

Ikke holdbar

Ifølge Bongo er hovedargumentet for nedleggelse av Andøya flystasjon, ikke lenger holdbar. Han hevder at Luftvern var en av hovedgrunnene til delt løsning mellom Andøya og Evenes ble valgt bort.

En som ikke er enig med Bongos argumentasjon, er Forsvarsminister Frank Bakke Jensen.

– Han bygger et premiss som er feil og så beskylder han oss for å ha feilinformert Stortinget, sier han og mener at Bongo er helt uten troverdighet, sier han til NRK.

Ingen begrensninger

Bakke Jensen sier at de maritime overvåkingsflyene ikke kommer til å ha en begrenset rolle fra Evenes i krigssituasjon, som Bongo hevder.

Han sier derimot at en luftvernparaply på Evenes, gjør at man kan stå over lengre tidsrom og med høyere intensitet og dermed gjøre at oversikten i krigssituasjonen blir bedre.