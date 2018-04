Adolfsen, Eidissen, Haugen og Andøy kommune skal eie turistattraksjonen The Whale

Andøy

Onsdag 2. mai skal The Whale presenteres for hele Vesterålen på Sortland. The Whale skal bli et stort nasjonalt forsknings-, undervisnings- og opplevelsessenter og skal også på verdensbasis styrke Andøy som en ledende kvaldestinasjon.

Eiere og plassering presenteres på Sortland 2. mai er D-dagen for The Whale Onsdag 2. mai får verden vite hvem som skal eie The Whale og hvor på Andenes det skal ligge. Det skjer under en markering på Sortland.

Planen var at det under presentasjonen på Sortland også skulle bli kjent hvem som skal eie prosjektet videre. Men det er nå avklart, gjennom kommunestyrets behandling av kommunalt aksjekjøp i The Whale AS.

Sju eiere

Adolfsen Group skal eie 30 prosent, Andenesfisk 25 prosent, Eidissen Consult og Andøy kommune 15 prosent hver. Andøy Reiseliv, Hvalsafari AS og Sea Safari skal eie 5 prosent hver. Totalt får selskapet en aksjekapital på 1 million kroner.

Internasjonal havforskerelite lovpriser Andøy-prosjekt: – Mulighetene for «The Whale» er enorme I helgen var en internasjonal hvalforskerelite samlet på Andenes for å komme med forslag og innspill til det planlagte opplevelsessenteret «The Whale». De ble imponert over hva Andenes og Andøy hadde å by på.

Pedersen skriver at formålet er å gjøre de siste utredninger som grunnlag for en endelig konklusjon om etablering av The Whale.

– Det er ønskelig at Andøy reiseliv, Hvalsafari og Sea Safari også er med på eiersiden. Eierskapet fra Andøy Reiseliv er vesentlig for å synliggjøre at flere av de små aktørene også har eierskap og påvirkning på attraksjonen. Sea Safari og Hvalsafari er ønsket inn som eiere ut fra sine virkeområder som kan bidra til å styrke attraksjonen, skriver rådmannen i saksutredningen.

Presenterte The Whale for kommunestyret – En attraksjon i verdensklasse – Vi sitter på en gullgruve som vi ikke har utnyttet det fulle potensialet av, sa Camilla Ilmoni til kommunestyret mandag. Det handler om The Whale og kvalturisme.

Pedersen skriver videre at samtlige aktører har bekreftet at de vil gå inn på eiersiden i The Whale med den eierandelen som er nevnt overfor.

– The Whale er en stor og viktig satsing for reiselivet i Andøy, og et prosjekt som Andøykommune har støttet økonomisk gjennom omstillingsprogrammet, skriver rådmannen videre.