Andøy Frp vil gjøre Andøy plastfri innen 2020

Andøy

– Mikroplast og plast, som kommer fra olje, truer vår helse, truer naturen og dyrelivet, og medfører store utslipp av Co2 under produksjonen. Plast er med andre ord faktisk skadelig for miljøet allerede før det slutt havner i skogen, i fjæra eller i havet, skriver Blix i interpellasjonen til kommunestyret.

Blix ønsker at Andøy kommune starter en prosess for å bli en plastfri kommune.

– Ikke la oss sitte stille stille å se at matfatet og en av Andøy kommunes viktigste inntektskilder ødelegges. La oss ta ansvar ved å flagge at Andøy kommune fra 2018 vil jobbe for å bli en plastfri kommune innen 2020, skriver Blix.

– Det er en ambisiøs målsetting, men det er et signal om at kommunene må engasjere seg. Alle nivåer i samfunnet må sette seg høye mål. Men det vil kreve mye og det må settes inn store ressurser for å klare det. Det vil også kreve store endringer både hos innbyggere og næringsliv. Det vil kreve engasjement fra alle over tid, men det er ikke et arguement mot at vi skal starte en slik prosess, svarte ordfører Jonni Solsvik.