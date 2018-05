«Kampen for flystasjonen er ikke over!»

Andøy

Med Andenes skolekorps i front gikk toget fra idrettshallen til Folkets Hus, og det ble vist motstand mot blant annet Acer og oljevirksomhet utenfor LoVeSe, men desidert flest folk gikk det bak banneret med «Vi gjer oss ikkje» fra foreningen Bevar Andøya Flystasjon. Et klart signal om at kampen for å bevare MPA-miljøet på Andøya på langt nær er over.

Under markeringen i Folkets Hus, etter toget, var det også fokus på kampen for Andøya flystasjon. Leder i BAF Hilde Flobergseter holdt appell og Stein-Håkon Eilertsen, leder i Norsk Offisersforbund avdeling Andøya var en av hovedtalerne. Det var også Bjørnar Skjæran, leder i Nordland AP, som også hadde flystasjonen som et av sine tema for dagen.

Passerte 30.000 medlemmer

At kampen for Andøya flystasjon ikke er over, var tydelig på facebook-siden til BAF også 1. mai. Gruppen passerte da 30.000 medlemmer, og har i løpet av dagen fått nesten 500 til.

– Det symbolske i antallet er viktig overfor politikere. For oss i styret i BAF gir det enorm styrke å vite at vi har så mye støtte i befolkningen over hele landet. Det har aldri vært kun en lokal sak, men innbefatter svekkelse av forsvarsevnen for hele landet. Det er det mange som ikke vil se eller ikke forstår, sier leder Hilde Flobergseter i en kommentar til blv.no.

Innstilling 16. mai

Om en drøy uke skal Utenriks- og forsvarskomiteen levere sin innstilling til de to dokument 8-forslagene om gjennomgang av grunnlaget for avgjørelsen om å flytte MPA-flyene til Evenes. Det ene er fra Arbeiderpartiet, som ba om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til Andøya. Det fikk de da Forsvarsdepartementet la fra KVUen og den eksterne kvalitetssikringen nylig.

Til Klassekampen i dag sier Aps rådgiver i komiteen, Eivind Vad Petersson, at partiet likevel ikke er sikre på om det holder å støtte seg på rapportene som Forsvarsdepartementet har fått laget, eller om Ap vil ønske seg en enda grundigere gjennomgang.

– Det er ennå ikke avklart, sier han til Klassekampen. Det andre forslaget komiteen behandler, som ble fremmet av de andre opposisjonspartiene i fjor høst, krever en ekstern gjennomgang, der også det å beholde Andøya som base ble vurdert.