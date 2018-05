Her skal «The Whale» ligge

Andøy

På «direkten» under The Whale-markeringen signerte Benn Eidissen og Rune Rydningen opsjonskontrakten om kjøp av området Sløyken ved foten av fyret på Andenes.

Etablerer The Whale AS med én million i aksjekapital Adolfsen, Eidissen, Haugen og Andøy kommune skal eie turistattraksjonen The Whale Andøy kommune kjøper aksjer for 150.000 kroner i The Whale AS. Kommunen blir dermed eier sammen med Adolfsen Group, Andenesfisk og Eidissen Consult. I tillegg har Andøy Reiseliv, Hvalsafari og Sea Safari en liten aksjepost hver.

– Vi har fått hånd om den beste tomta i byen, så dette kan bli fantastisk. Det er ikke vanskelig å la seg engasjere når vi hører det vi har hørt her i dag. Kan ikke la en slik mulighet gå i fra oss, sa Rydningen.

Hele regionen

Onsdag var regionens politikere, reiselivsnæring og andre gjester samlet i kulturfabrikken på Sortland for å markere avslutningen av fase 2 i forprosjektet av The Whale.

Internasjonal havforskerelite lovpriser Andøy-prosjekt: – Mulighetene for «The Whale» er enorme I helgen var en internasjonal hvalforskerelite samlet på Andenes for å komme med forslag og innspill til det planlagte opplevelsessenteret «The Whale». De ble imponert over hva Andenes og Andøy hadde å by på.

Gjestene fikk en presentasjon av prosjektet, og samtidig ble neste fase markert. Som vi tidligere har skrevet er selskapet The Whale AS stiftet for å føre prosjektet videre. Dette selskapet eies av Adolfsen Group skal eie 30 prosent, A. H. Holding 25 prosent, Eidissen Consult og Andøy kommune 15 prosent hver. Andøy Reiseliv, Hvalsafari AS og Sea Safari skal eie 5 prosent hver. Totalt får selskapet en aksjekapital på 1 million kroner.

Verdensledende attraksjon

Ordfører Jonni Helge Solsvik sa i sitt innlegg at det er viktig i den videre prosessen at man ikke fristes til å nedskalere, når man møter motstand i det videre arbeidet.

Presenterte The Whale for kommunestyret – En attraksjon i verdensklasse – Vi sitter på en gullgruve som vi ikke har utnyttet det fulle potensialet av, sa Camilla Ilmoni til kommunestyret mandag. Det handler om The Whale og kvalturisme.

– Vi må ikke risikere at The Whale blir realisert til en lokal eller regional attraksjon. Den skal være verdensledende.

Camilla Ilmoni, daglig leder i Andøy reiseliv, som hadde ideen til The Whale, satte ord på hva målet med prosjektet er:

– Målet er å ta magien og følelsene vi opplever ute på havet, opp på land. Det er ingen enkel oppgave, men det er målet vårt, sa hun.

Beliggenhet er avgjørende

Hanne Strager, en av pionerene bak hvalsafarieventyret på Andenes, og med i prosjektgruppa til The Whale, sa at arkitektur og beliggenhet blir viktig.

– Arkitekturen som skal forme dette stedet er viktig. Lager vi et signalbygg som er spennende, så spres det lynkjapt i sosiale medier og gir folk lyst til å reise hit, sa hun.

90.000 besøkende

Prosjektleder Børre Berglund presenterte tallene de ser for seg når The Whale er ferdig.

– Reiselivet spår en vekst frem mot 2030 på 50 prosent. Legger vi det til grunn må The Whale tåle en utvikling mot 90.000 besøkende i året. Jeg tror det kan være innenfor å selge mellom 50- og 60.000 billetter allerede de første årene, sa han. Han anslår et sted mellom 15 og 20 helårsarbeidsplasser. Når det gjelder kostnad vil mye bli avklart i neste fase av prosjektet.

– Når folk spør så svarer jeg mellom 100 og 300 millioner kroner. Mye vil bli avklart det neste året når vi går i gang med arealplan og utforming av bygg og utstilling, sa han.

Kuleste prosjektet

– Jeg har aldri vært på hvalsafari, innrømmet Bente B. Holm fra Alsvåg, som er reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Hun sa at The Whale er det kuleste prosjektet, og var sikker på at det kommer til å gå bra.

– Vi må ikke gå på kompromiss med drømmen. Det er viktig for Andøy, Vesterålen, Norge og Verden. Vi skal være med å bidra det vi kan, lovet hun.