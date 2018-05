Målfest på Bleik

Andøy

Høken fikk en kanonstart i sesongåpningen i 5. divisjon forrige mandag med 2-7 seier mot Melbo 2. Hjemmelaget skuffet ikke, da årets andre hjemmekamp ble spilt på Ressegrava på Bleik.

Gultrøyene dominerte fra start, og spillet foregikk i hovedsak på Lunas banehalvdel. Selv om gutta fikk mange sjanser, måtte publikum vente 30 minutter før det første målet kom. Det ble Tord Karlsen som nettet 1-0, etter at Preben Charles Hanssen ble felt innenfor Lunas 16 meter. Den samme Hanssen nettet selv etter 38 minutter, men dommer Peder Einar Martinsen dømte offside. Noe som ble heftig protestert fra gultrøyene, uten at dommeren forandret avgjørelsen.

Mål nummer to kom etter 42 minutter med Høkens spretne nyervervelse Fredrik Bjarte Pettersen. 3-0 kom ved Høkens solide midtbanespiller Freddy Madsen etter 45 minutter.

Etter pausa fortsatte Høkendominansen, og nå ble det flere mål. Det startet med scoringsveteranen Preben Hanssen som la inn et flott mål 4-0 fra 16 meteren etter 65 minutter. Deretter nettet Henrik Karlsen 5-0 etter 70 minutter.

Neste mann inn var Chaiyuth Bråten med 6-0 etter 72 minutter. Videre fortsatte det med Tord Karlsen som trådte igjennom etter frispark med 7-0. Henrik Karlsen fikk like etter 8-0 etter en flott assist fra Simen Nilsen. Sistnevnte ble kåret til dagens Høkengutt på bakgrunn av sin energiske aktivitet på høyre siden, der han kom fram til mange gode innlegg.

Spretterten Fredrik Pettersen scoret Høkens siste mål 9-0 etter 83 minutter. Dermed ble det ikke et tosifret resultat, tiltros for at målsjanseproduksjonen tilsa at det burde blitt det.

Helt i siste minutt var det endelig duket for rødtrøyene som scoret sitt første mål 9-1 på frispark ved kaptein Erik Rørdal.