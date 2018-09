40 elever skal på innovasjonscamp

Andøy

Innovasjonscamp er en dag med fokus på kreativitet og nytenking, der elevene får reelle problemstillinger gitt av Andøy kommune og Andøy Næringsforening.

– Hvem bedre til å tenke ut nye løsninger for fremtida på Andøy enn ungdommene? spør Birger Elverum, daglig leder i Andøy Næringsforening.

– En slik «Kick off» som start på ungdomsbedriftsåret er avgjørende for hvor godt og hvor raskt vi kommer i gang med aktivitetene i bedriftene. Det er utvilsomt en stor motivasjon for elevene å delta i idéutviklingsprosessen som gjennomføres på en meget profesjonell måte av Ungt Entreprenørskap, sier Kirsti Elvan, UB-koordinator ved Andøy vgs.

Det er flere mål med arrangementet.

Få økt kunnskap knyttet til reelle problemstillinger i kommunen

Tenke ut kreative løsninger for fremtidens arbeids-og næringsliv

Øke elevenes bevissthet, kunnskap og holdninger knyttet til problemstillinger og tema gjennom bruk av Innovasjonscamp som metode

Etablere ungdomsbedrifter som kan drives gjennom et til to skoleår

For å sikre faglig tyngde og kvalitet har Ungt Entreprenørskap fått med seg viktige samarbeidspartnere fra lokalt næringsliv. Som oppdragsgivere og jury stiller representanter fra både Andøy Kommune, Fabrikken Næringshage, Andøy Næringsforening og Designfabrikken.

– Ungt Entreprenørskap gjør en god og viktig jobb for å øke skapergleden og entreprenørkunnskapen hos ungdom. Dette arrangementet er viktig for å motivere ungdom til entreprenørskap, men det er også viktig for Andøy kommune å få innspill på hva som skal til for at de skal ønske å bo og etablere seg her i fremtiden, sier Brita Erlandsen, næringssjef i Andøy kommune.

Også næringsforeningen synes dette er viktig.

– Jeg har oppfordret foreningens medlemmer til å delta på denne campen. Noen har allerede sagt ja, men jeg håper enda flere vil komme. Det å føle seg sett, frigjør menneskers potensial og leder til utvikling. Ungt Entreprenørskap synliggjør de yngre som den viktige resurs de er. Rett fremheving av disse ungdomsbedriftene bidrar til at en hel generasjon føler seg sett. Det skaper engasjement, delaktighet, framtidstro og bolyst i kommunen. Denne innovasjonscamp er veldig viktig men det er enda viktigere at vi i næringslivet viser et ansvar med å være tilgjengelig som veiledere og motivator gjennom hele året, sier Birger Elverum.