– Eiendomsskatten er skatten ingen vil ha. Men vi velger eldreomsorg og skoler alle må ha.

Hadsel

Bakgrunn: Mener eiendomsskatten i Hadsel er for høy

I forrige uke ba jeg rådmannen om å legge frem en sak om eiendomsskatt til kommunestyret i april. Her må det forklares hvordan skatteetaten har økt ligningsverdien på eneboliger og hvordan dette slår ut i Hadsel. I tillegg får kommunestyret ta stilling til om man vil øke bunnfradraget, om man vil regulere ned skatten på eneboliger eller om man vil bruke pengene til gode formål.

Eiendomsskatten ble innført og økt til å gjelde hele kommunen da FrP styrte Hadsel med hjelp av Høyre og Venstre. Etterhvert kom MOS og hjalp til. I 2012 tok Hadsel inn 7,9 millioner i eiendomsskatt. I 2015 hadde FrP, Høyre, Venstre og MOS økt eiendomsskatten enda mer; 23, 4 millioner i eiendomsskatt. Samtidig tappet de samme partiene alle fondenene og den siste sparegrisen, når de tømte Trollfjord for over 30 millioner. Penger vi kunne brukt til framtidige generasjoner og mer til eldreomsorg.

Hvorfor har vi en eiendomsskatt som ingen av partiene i utgangspunktet ønsker? Og hvorfor har den økt uansett hvilke politiske parti som har styrt? Fordi at kommuneøkonomien er så stram at ingen har noe annet valg. Dersom man da ikke ivrer for å legge ned sykehjem og hele skoler.

Mens FrP, Venstre og Mos har snakket om å styre godt økonomisk, så har vi gjort det i praksis. Mens de samme partiene har snakket om behov for bedre eldreomsorg og skoler, har AP, SP og SV handlet. I perioden 2017-20 vil det gjøres rekordstore investeringer i eldreomsorg. Opprusting på Riarhaugen, Innlandet omsorgssenter og på Stokmarknes sykehjem. I løpet av 2018 står 20 nye omsorgsplasser klare på Stokmarknes der eldre får hjelp hele døgnet. I løpet av 2020 vil vi det stå ferdig like mange nye boliger med heldøgns oppfølging på Ekren. Og rundt årsskiftet 2019 har vi bygget ferdig ny ungdomsskole på Stokmarknes og bedre gymsaler står for tur.

Under dagens regjering har eiendomsskatt i hele Norge økt massivt. En innstendig oppfordring fra oss til FrP,Høyre og Venstre som sitter i regjering: prioriter kommuneøkonomien! Øk overføringene slik at kommunene slipper å ta inn så mye eienomsskatt. Gjør kommunene i stand til å gi mer til barn og eldre. Prioriter det fremfor skattelettelser til de som har mest fra før, og som gjerne ikke bor i distriktene.

Eiendomsskatten er skatten ingen vil ha. Men vi velger eldreomsorg og skoler alle må ha.