– Det tok fullstendig av under påmeldingen

Hadsel

– Det tok fullstendig av. Vi hadde maks 70 plasser, men interessen var så stor at vi måtte utvide til 100 plasser. Siden responsen har vært så enorm, er det tydelig at behovet for en slik tilstelning har vært stor her i Hadsel, sier butikksjef hos Byggtorget, Magnus Danielsen.

På tide

Intensjonen med arrangementet er å lage til en kveld som tar for seg områder som primært er av interesse for kvinner.

– Vi tenkte at det var på tide med en temakveld kun for kvinner. I de fleste sammenhenger er det jo nettopp kvinnene som bestemmer farge og interiørvalg i hjemmene, og derfor syntes vi det var på sin plass å vie en kveld til nettopp dette. Søkelyset blir for en gangs skyld på det kvinnene er mest interessert i, i stedet for skruer og mutrer, sier Danielsen.

Fargeekspert fra Oslo

Ladies night out, eller kvinnekvelden, består av både foredrag og stands. Bjørg Owren fra bedriften Interiør og Farge, kommer oppover fra Oslo.

– Det blir mye snakk om kjøkken. I tillegg har vi flere andre leverandører som gjestene kan oppsøke og prate med, sier salgssjefen.

Dersom arrangementet blir en suksess, er det godt mulig at det kan bli flere kvinnekvelder senere.

– Vi skal evaluere det i etterkant, men blir det en suksess, så kan det hende vi gjør dette hvert år, sier Danielsen.