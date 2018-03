Hadsel kommune har «ansatt» robot som skal hjelpe kunder døgnet rundt

Hadsel

En chatbot er et dataprogram som mennesker kan samhandle med ved hjelp av språk, skriftlig eller muntlig. Da gjerne via en chatklient som for eksempel Facebook Messenger eller Google Allo.

Hadsel kommune har nå innført dette verktøyet på sine hjemmesider. Den automatiserte chatløsningen gjør at kommunen nå kan tilbud 24 timers service til sine innbyggere.

– Chatboten dukker opp i et vindu nede til høyre på hjemmesiden, i form av en digital robot som heter Bottolf. Der kan man skrive inn emneområdet man har spørsmål om, og så får man fortløpende informasjon om hvordan man ellers skal gå frem for å finne det man er ute etter, sier IKT-konsulent og Prosjektleder i Hadsel kommune, Elise Andreassen.

Fungerer intuitivt

Hun forteller at tjenesten er enkel å bruke.

– Chatboten fungerer intuitivt og kan til og med småprate. Etter hvert som du plotter inn de du trenger info om, vil den ta deg videre. Fordelen er at man slipper å klikke seg frem og tilbake på hjemmesiden, og å bruke tid på å lete. Nå trenger du bare å forholde deg til chatboten, sier hun.

Frigjør ansatte

Roboten er derimot ingen søkemotor, men er utstyrt med kunstig intelligens som utvikles gjennom bruk. Ett av formålene med at roboten tas i bruk, er å frigjøre de ansatte fra å svare på spørsmål innenfor byggesaker, barnehage og eldreomsorg, slik at de heller kan konsentrere seg om å løse mer krevende oppgaver. Andreassen er ikke tvil om at løsningen er fremtiden.

– Dette har vi virkelig trua på. Som kommune er vi nødt til å tørre å tenke nytt og gå noen nye veier for at vi skal kunne opprettholde gode velferdstilbud til våre innbyggere. Når vi i dag lanserer KF Chatbot, er dette et skritt mot en mer digitalisert og effektiv hverdag, sier Andreassen i en pressemelding om prosjektet.

Tilbyr opplæring

Skulle det være noen som føler de trenger opplæring i bruken av chatboten, opplyser Andreassen at kommunen tilbyr såkalt drop in-opplæring hver tirsdag og torsdag en periode fremover.

– Da kan de som ønsker få opplæring i både chatbot og kommunens andre digitale verktøy, slår Elise Andreassen fast.

Det er for øvrig selskapet Convertelligence som står bak og har utviklet Chatboten.