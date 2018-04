– Vi varslet 110-sentralen om bråtebrenninga

Hadsel

Både politi og brannvesen rykket ut søndag ettermiddag til bråtebrann i området Ekeren og Husby på Hadseløya.

Bråtebrann ved Husby og Ekeren 110 sentralen i Bodø har fått inn flere meldinger om bråtebrann på Hadseløya.

Tom Lund fra Ongstad står bak bråtebrenninga sammen med to andre gårdbrukere fra Melbu.

– Jeg varslet 110-sentralen i Bodø før helga og det er siste båldag i dag. De presiserte at det er lov å brenne til og med 15. april. Vi ringer alltid brannvakta i Bodø når vi gjør dette, sier Lund.

– Er loggført

– Vi ringte brannvakta i Bodø og spurte uttrykkelig når var siste dag vi kunne gjøre dette, og vi fikk beskjed om at det er 15. april og dette er loggført i Bodø før helga. Vi er tre stykker om dette, det er meg, Sverre Robertsen og Jann Tore Johansen. Når vi satte fyr klokken 12 i dag presis ringte vi også, og de sa det er helt i orden, og vi fikk beskjed om å ringe opp igjen når vi var ferdige, sier Lund.

Han påpeker at kommunikasjonen mellom 110-sentralen og brannvesenet ikke ser ut til å ha fungert.

– At kommunikasjonen mellom 110- sentralen i Bodø og brannvesenet er så dårlig, er ikke bra. Jeg skal ikke melde ifra til det lokale brannvesenet, det er 110-sentralen vi forholder oss til. Det er dette som er årsak til en utrykning der vi tre som er ansvarlige har gjort alt etter boka, sier han.

Utmark som gror igjen

Lund tilføyer at det er ikke alle som ønsker bråtebrenning.

– Vi kan ikke ta hensyn til det, vi er nødt til å kultivere utmarksbeiter, slik at ikke hele utmarka gror igjen. Jeg gikk gjennom dette området første gang i september i fjor, da var alle grunneierne på Husby som har sau enige i at til våren må vi alle sammen være med å sette fyr på utmarka, for å få svidd med einer, sier han.

Etter at Lund tok initiativet, er det en av bøndene som driver med sau som er sterkt uenig i tiltaket, ifølge initiativtakeren.

– Det kan ikke vi ta hensyn til, det er min mening. Dette er noe som gagner alle, sier han.

Søker om SMIL-midler

Lund har nylig sendt inn søknad til landbrukssjef i Sortland kommune, Karl Peder Haugen om SMIL-midler.

– Det vi har søkt om er et tilskudd på 250.000 kroner, slik at vi kan gå over området etter det er nedbrent og kappe ned de spydene som står igjen. For arealet er ikke helt nedbrent, eineren er både høy og seig å få has på, sier han.

Tanken er å kjøpe inn verneutstyr, motorsager og ryddesager og tilby sommerjobber til ungdom, med å rydde i utmarka.

– De får da 250 kroner timen for å være med og rydde det som står i igjen, det kan både ungdom og alle som ønsker å tjene seg ekstra penger være med på, sier Lund.

Har kultivert tusen mål

Når forholdene har tillatt det har gårdbrukerne drevet med bråtebrenning flere steder.

– Vi har svidd av hele høyfjellet, og indre og ytre Ongstad. Totalt har vi kultivert tusen mål, vi har virkelig fått gjort noe i år, sier han og peker på at å brenne bråte er en årelang tradisjon. Det både gjødsler jorda og gir bedre grasvekst, og er godt nytt for alle som er glad i å plukke bær og ferdes i utmarka.

– Utmarka gror igjen, det ser vi overalt og vi kan ikke sitte og se på at vi mister beitegrunnlagene våre. Vi har alt vårt på det tørre i denne saken, sier Tom Lund.

– Vi trenger ikke tillatelse fra brannvesenet i Hadsel, vi er aktpågivende og setter ikke fyr på der vi vet det går ille, vi gjør dette der det er trygt. Vi har ikke opplysningsplikt til brannvesen eller media, sier han.

– Fascinerende rask spredning – Det er fascinerende å se hvor fort denne brannen sprer seg, sa øyenvitner på Melbu.

Vil søke om mer

Lund sier samarbeidet med 110-sentralen i Bodø er godt.

– Vi har et veldig godt samarbeid med de, og gjør alt etter boka, vi gir beskjed når vi skal sette fyr og gir beskjed når det er slukket. Og vi hadde fått klarsignal, sier han.

– Nå trer bålforbudet i kraft fra klokken 24 i natt. Det kan hende vi søker om å få det forlenget til neste år til 1. mai, for vi har de største områdene igjen på Haug og Ongstad og der ligger det fortsatt en halv meter snø, sier han.