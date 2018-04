«Landstrykeren» videre til landsmønstring

Hadsel

Bandet Pan fra Andøy og Driveshaft fra Hadsel gikk videre fra helgas UKM-mønstring på Rognan. Og også filmbidrag fra Vesterålen vant juryens hjerter. Bak kortfilmen «Landstrykeren» står to unge filmskapere fra Hadsel.

Brynjar Evensen (19 år) står for kamera, regi og manus, sammen med Kim-Remi Kjesbu, (19 år) som har sørget for regi og manus. Skuespiller i filmen er Hermann Henriksen, og kortfilmen som varer like over seks minutter er spilt inn i den gamle kinoen på Sortland.

En hel rekke statister var i sving under innspillingen, og også Holand blandakor bidro under innspillingen av kortfilmen, som har en nostalgisk stil.

Da filmskaperne viste filmen under Ungdommens kulturmønstring i Kulturfabrikken, der de var ett av mange bidrag som gikk videre, fikk de med seg disse ordene fra juryen.

– Vi er ikke i tvil om at filmverden ligger åpen for dere, og at vi kommer til å få se mer til dere!

Satser innen film

Brynjar Evensen og Kim-Remi Kjesbu har gått sammen på skole i tre år, og går tredje året på Medier og kommunikasjon ved Hadsel videregående skole.

– Vi har planer om og satse innom film og hadde bare lyst til å vise fram en film vi hadd laget i forbindelse med Lanterna Magica, som også etter hvert ble til et skole prosjekt. Det er ikke mye mere og si enn nyt filmen, sier de to i presentasjonen av filmen ble vist under UKM-mønstringen på Rognan.

Pan og Driveshaft videre til landsmønstring UKM Pan fra Andøy og Driveshaft fra Hadsel gikk i helga videre fra UKM-mønstringen på Rognan til landsmønstringen i slutten av juni.

For første gang ble UKM Nordland arrangert utenfor Bodø. Det skjedde på Slipen scene på Rognan fra fredag til søndag. I tillegg til at deltakerne fikk opptre, har det også vært andre aktiviteter, utstillinger og workshops for deltakerne.

Hvert fylke sender i neste omgang om lag 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. I 2018 blir landsfestivalen arrangert i Trondheim, i slutten av juni.